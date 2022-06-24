快訊／12歲男童在校昏迷「到院前死亡」　死後確認染疫

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增152例死亡，其中有兩名年輕個案為10多歲男性，最年輕個案為12歲男童，6月21日上午出現不適症狀，上學後於中午出現不適症狀，在學校昏迷，到院前無生命跡象，急救無效過世，死後才驗出確診新冠，但確切死因尚無法判定。

指揮中心指出，今日新增152例本土病例死亡個案，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案當中最年輕為12歲男童，本身有先天性肌肉系統疾病，6月21日早上出現頭痛，仍有去學校上課，中午過後出現臉色蒼白、呼吸急促、心跳過快，但是沒有發燒、咳嗽，半小時之後在學校昏迷，緊急送醫，到院前無生命跡象，醫院急救無效過世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心說明死亡個案疫苗施打統計。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，該案後續檢驗出新冠確診，死因為心肺衰竭與新冠確診。但由於沒有發燒、咳嗽、流鼻水等急性感染新冠症狀，也沒有胸痛、嘔吐、腹瀉等MIS-C症狀，確切死因尚無法判定。

另一名個案為19歲男性，羅一鈞指出，他有氣喘病史，接種兩劑BNT，5月逐漸有四肢無力、疲倦、肌肉痠痛等症狀，5月底、6月初開始走路會喘，因為連兩天呼吸困難加劇6月5日到急診，確診新冠，檢查發現肝指數、肌肉酵素異常，懷疑橫紋肌溶解症與急性肝炎。

羅一鈞說明，該案住院治療一度好轉，但於6月18意識改變，休克，緊急轉加護病房插管，使用免疫球蛋白、類固醇治療，隔日使用葉克膜，仍無法恢復血壓，6月20日過世，死因為急性肝炎、橫紋肌溶解症、併發多重器官衰竭，也有新冠病毒感染，研判新冠非主要死因。

▲▼指揮中心說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）