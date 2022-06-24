高雄+6410！長輩第4劑6／28起大規模開打　可領700元+2快篩

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

中央今（24）日公布高雄新增6413例，經高市衛生局疫調轉銜3例，高雄市今日公布6410例。累積到今天，高雄市盛行率達14.32%，觀察近期以來疫情發展呈現穩定趨緩狀況。在居家照護個案部分，今日為49168例，這也是疫情高原期以來首次降到4萬多例。

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▲▼高雄6/24疫情概況。（圖／高雄市衛生局）

高雄市長陳其邁表示，觀察近期疫情，曲線逐漸往下走，逐漸脫離高峰期，預計6月底7月初會降到4千多例左右，要特別注意常規社區流行裡面，怎樣保護高風險對象，疫苗很重要，尤其社區機構的篩檢，住宿型長照機構跟社區機構都採取一連串加強措施。

因應疫情還是在流行期間，陳其邁表示，65歲以上長輩施打第4劑，6/28起將由區公所發放通知單，現場可領700元+2劑快篩。

▲▼高雄65歲以上長輩6/28起發放第四劑通知單，現場可領700元+2快篩。（圖／高雄市衛生局）

衛生局表示，今日居家照護個案49168例，過去一兩周都在6萬多例，首次降到4萬多例，另外集檢所221例、加強版防疫旅館79例，住院1011例。

在確診個案年齡層分布狀況，仍以50-64歲最高。衛生局提醒，6月初開始，65歲以上、50-64歲這兩年齡層每天發生率都一致，雖然趨勢向下，但顯見同住接觸者的風險在這兩年齡層相對比較明顯。