藍批桃市府打壓　鄭運鵬諷：習慣特權「借了別人就要讓位？」

▲民進黨立委鄭運鵬受訪批評國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨全國代表大會原訂8月28日於桃園市立綜合體育館（指桃園巨蛋）舉行，但因當天將有羽球賽，桃園市府無法外借場地，遭藍營批評是政治打壓、市府成「東廠2.0」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（24日）諷刺說，場地規定是運動比賽優先，不能因為國民黨要開全代會就喬掉別人的比賽，希望國民黨不要特權用習慣，他們借了別人就要讓位。

國民黨昨指控，桃園巨蛋8月27日至8月28日的空閒檔期，在國民黨確定租借後，體育局臨時反悔，政治力介入明顯，令人懷疑桃園市長鄭文燦是否藉此向總統蔡英文表忠，以謀取下一個位子？國民黨要求桃園市府提出具體說明，並停止一切政治打壓作為，勿淪為打壓異己的「東廠2.0」。

對此，鄭運鵬今天上午在民進黨團輿情記者會回應，市府對於小巨蛋體育場館租借有其順序，先是運動賽事優先，再來是市政府活動，最後才是民間活動，如展覽、政黨活動、宗教法會等，「不會被排除，但是順序在後面」。

鄭運鵬提及，經了解，羽毛球比賽與國民黨全代會同時提出申請，按照順序應由羽毛球比賽優先，也不能因國民黨要開全代會，就喬掉別人的羽毛球賽，因此國民黨指控市府成東廠，好像他們借了別人就要讓位，這是沒有道理的，運動場館體育活動本該優先，這是公平機制。

鄭運鵬說，希望國民黨不要特權用習慣，「別人不借給你，好像是在打壓他們」，歡迎國民黨全代會來桃園舉辦，桃園還有很多好場地，國民黨主席朱立倫曾是桃園縣長，應該很清楚，否則顯得朱立倫好像很不了解桃園。