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大台中轉運中心開工　盧秀燕：7接7轉打造交通任意門

▲大台中轉運中心開工，盧秀燕：7接7轉打造交通任意門。（圖／記者游瓊華攝）

▲大台中轉運中心開工，盧秀燕：7接7轉打造交通任意門。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

大台中轉運中心歷經三任市長，今（24）日正式開工，台中市長盧秀燕主持開工典禮時表示，大台中轉運中心未來將達到「7接7轉」，包括轉運鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車、自行車，讓台中交通在舊城區轉運都能接駁順利。

盧秀燕指出，大台中轉運中心總建設經費達19億元，預計114年9月下旬完工，將透過立體連通平台創造人車分流，紓緩台中火車站前交通，並縫合車站南北，同時保留未來捷運藍線及橘線串聯彈性，滿足旅客南來北往需求。

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盧秀燕也提到，台中是全國第二大城，交通非常重要，近年第一條捷運已完工，接下來希望藍線早日開工，健全捷運路網；轉運中心目前已開工2座，還有1座即將開工，台中將有3座轉運中心；另外台中還有雙十公車政策，市民持完成綁定的電子票證搭公車10公里內免費，超過10公里最多只收10元；偏鄉地區則有小黃公車服務民眾；「iBike倍增計畫」在她上任前有329站，上任後目標再增千站，目前已設1107站進度超前，很快將達到1329站，未來將透過捷運、轉運中心、雙十公車、小黃公車、iBike計畫等，讓台中成為交通任意門。

▲大台中轉運中心開工，盧秀燕：7接7轉打造交通任意門。（圖／記者游瓊華攝）

▲大台中轉運中心開工，盧秀燕：7接7轉打造交通任意門。（圖／記者游瓊華攝）

交通局指出，大台中轉運中心位在東區也緊臨中區，除興建地下三層立體停車場、地面層做轉運中心使用，特別施設結合立體停車場及轉運中心的建築物，南接大車站的人工大平台進行人行串聯。工程總建設經費達19億元，其中4億元為中央前瞻計畫補助，市府自籌15億元，預計114年9月完工，完工後可提供汽車格506席、機車格1290席、自行車格116席及轉運中心大客車12席，有效紓解民眾停車需求，增加停車供給，讓市民停車更方便。

另外，為提升節能減碳效益，大台中轉運中心還預留74席汽車及162席機車智慧充電設施，推動智慧電動巴士產業發展，也預留12席大客車智慧充電設施，未來將視開發需求逐步完成智慧充電站設置，響應低碳生活目標。

交通局表示，大台中轉運中心配合鐵路高架化後台中火車站周邊整體發展，因應鐵路高架及建國市場遷建後，市有土地與周邊國有土地整體活化運用，施設人工大平台進行人行串聯，分流客運及公車動線，改善站前交通，保留捷運藍線及橘線串聯彈性，未來也將整併台中車站周邊100餘條公車路線進入轉運中心提供公車服務。包括今日新開工的大台中轉運中心興建工程，目前全市興建中的公有停車場共27場，總經費98億元，完工後預計供應汽車格6307席、機車格5229席、自行車格116席、大客車19席，滿足地方停車需求。

市議員邱素貞則指出，東區舊市區興建大台中轉運中心，總建設經費高達19億元，是地方近年來大手筆投資，相當難得，備受地方期待；不過，該計畫沒連接到三井Lalaport，民眾認為美中不足：邱素貞建議，交通局應通盤規劃，納入公車路線轉運站，方便接駁，吸引人潮帶來錢潮。

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大台中轉運中心盧秀燕

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