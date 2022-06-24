惡煞來吃滷肉飯打死人！盧秀燕怒宣戰：不要以為警察是塑膠做的

記者游瓊華／台中報導

台中市第二市場知名山河滷肉飯店昨（23）日早上6點多發生嚴重鬥毆事件，一名31歲的黃姓男子與友人前往吃早餐時，與另一方人馬爆發衝突，當場被活活打死。警方昨已逮捕涉案5人，台中市長盧秀燕今天在市議會質詢時怒斥惡煞，也向惡煞宣戰「敢來台中囂張犯罪，不管天南地北，我們一定抓到你，不要以為我們警察是塑膠做的！」

▲惡煞來第二市場吃滷肉飯打死人，盧秀燕宣戰「不要以為台中警察是塑膠做的！」（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕表示，嫌犯到台中犯案，由於案發地是有名的滷肉飯攤商，也引起大家關注，但警方在5個小時內疚跨區抓到嫌犯、繩之以法，也感謝警察局。盧秀燕強調，一個城市不可能沒有犯罪，重點是打擊犯罪的能力，過去棒球事件、滷肉飯事件等，警方都有能力在短時間內將惡徒繩之以法、打擊犯罪，這是台中市治安受到肯定的原因。

不只在市議會霸氣宣戰，台中市長盧秀燕也在今早於臉書發文表示，「敢來台中犯罪，台中勇警一定抓到你！昨天第二市場的鬥毆命案，家屬難過的神情，讓秀燕非常痛心。第一時間，警察同仁成立專案小組，掌握線索，案發5小時就將5名嫌犯在桃園逮捕，秀燕感謝警察同仁積極偵辦，為家屬伸張正義。我們絕對不容許任何不法情事在台中發生，只要敢犯罪，台中勇警從嚴、從速偵辦，一定逮到不法份子，切勿存有僥倖心態。」