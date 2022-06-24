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快訊／第二市場鬥毆釀1死　盧秀燕：敢來台中犯罪，勇警一定抓到你

▲台中第二市場一家滷肉飯店23日清晨發生鬥毆，釀1死。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中第二市場一家滷肉飯店23日清晨發生鬥毆，釀1死。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中市公有第二市場一家知名滷肉飯店23日清晨6時許，5名男女一行進入店內點餐，不料遭另外來自桃園的5名陌生人痛毆，其中31歲黃姓男子遭刺殺身亡。對此，台中市長盧秀燕24日早上在臉書表示，「敢來台中犯罪，台中勇警一定抓到你！」

「昨天第二市場的鬥毆命案，家屬難過的神情，讓秀燕非常痛心。」盧秀燕說，第一時間，警察同仁成立專案小組，掌握線索，案發5小時就將5名嫌犯在桃園逮捕，她感謝警察同仁積極偵辦，為家屬伸張正義。

盧秀燕也強調，我們絕對不容許任何不法情事在台中發生，只要敢犯罪，台中勇警從嚴、從速偵辦，一定逮到不法份子，切勿存有僥倖心態。

根據警方初步調查，雙方人馬互不相識，但因現場點餐消費而發生口角，進而引發激烈肢體衝突，隨手就拿起周圍桌椅、電器攻擊，其中一名男子遭到對方持工業用扇猛砸，當場失去生命跡象。

警消獲報到場，但現場已無糾紛情勢，緊急將受傷的黃姓（31歲）、陳姓（32歲）、吳姓（41歲）男子以及李姓（34歲）、陳姓女子（30歲）送醫救治，其中黃男傷勢嚴重，經搶救仍回天乏術。

全案警方報請檢察官指揮偵辦；昨天下午初步相驗，死者胸口處確有穿刺傷，但是由何種工具造成，以及是否該處即為致命傷，將於28日進行解剖，並將臟器、血液等檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因。

據悉，黃男與4名友人先至飛鏢店聚會、飲酒，結束後於23日早上6時許至第二市場的一家知名滷肉飯店吃早餐，用餐過程中，黃男疑與另一方人馬互相看了一眼，黃男問友人「你認識嗎？」，友人回應「不認識」，卻疑因此引起對方不滿。目前警方已逮捕5兇嫌到案。

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