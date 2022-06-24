50年老菸槍！陳時中康復回歸自爆「我已戒菸成功」　2人可佐證

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24）日終於快篩陰性回歸記者會，被問及是否因抽菸造成呼吸道症狀嚴重？陳時中突然自爆「我已戒菸成功」，更強調除了太太外，機要秘書也可佐證。最後更當起拒菸大使，呼籲確診者盡量不要抽菸，以免影響呼吸道健康，而若能趁疫情期間即時戒菸，「相信對身體也很好」。

陳時中下午在記者會表示，自己現在身體「都好了」，但因為有時會與不特定的人近距離接觸，為避免大家擔憂，每天都會定期快篩，今天終於檢驗出陰性，才能出席記者會。雖然2週未主持，但陳時中仍表示，相信署長與兩位副署長都能把疫情報告得很清楚，自己不擔心。

媒體詢問陳時中隔離期間身體狀況，是否因為抽菸感覺呼吸道症狀嚴重？是否想再挑戰一次戒菸？陳時中笑回，自己與其他確診同仁都有不同症狀，但大多維持在輕症與中症程度，自己是連續發燒3天，咳嗽時也覺得骨頭痠痛，但不至於爬不起來。

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陳時中隨後更自爆，「我要強調我的戒菸是成功的！」，太太與機要秘書都可佐證，而隔離期間沒有抽菸，可能對身體復原有幫助，最後更呼籲與他一樣的老菸槍可趁疫情期間盡快戒菸，「相信對身體也很好」。

衛福部部長陳時中是50多年老菸槍，今年大動作宣布參加國健署和董氏基金會一同舉辦的戒菸就贏比賽，但最後仍未戒菸成功。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗當時透露，部長一開始對於自己戒菸是沒什麼信心的，他只靠意志力戒菸「對自己太殘忍」。不過，陳時中今天反駁失敗一說，強調自己已戒菸成功。