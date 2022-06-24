快訊／死亡增152例！今本土+45678

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布新增4萬5678例本土個案，另增89例境外移入，確診個案新增152例死亡。本土病例方面沒有縣市超過萬例，依序是台中市新增6667例、高雄市6413例、新北市5808、台南市4347例、桃園市4020例、彰化縣3318例、台北市3189例。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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▲▼指揮中心公布確診及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之45,678例本土病例，為21,087例男性、24,558例女性、33例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(6,667例)、高雄市(6,413例)、新北市(5,808例)、臺南市(4,347例)、桃園市(4,020例)、彰化縣(3,318例)、臺北市(3,189例)、屏東縣(2,136例)、雲林縣(1,406例)、南投縣(1,134例)、苗栗縣(1,033例)、新竹縣(999例)、嘉義縣(885例)、新竹市(866例)、宜蘭縣(783例)、花蓮縣(669例)、嘉義市(590例)、基隆市(558例)、臺東縣(461例)、澎湖縣(209例)、金門縣(151例)、連江縣(36例)。

指揮中心指出，今日新增152例本土病例死亡個案，為91例男性、61例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、138例具慢性病史、109例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17日至6月21日，死亡日期介於5月16日至6月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,084,221例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,547,671例排除)，其中3,533,335例確診，分別為14,120例境外移入、3,519,161例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計5,969例COVID-19死亡病例，其中5,954例本土，個案居住縣市分布為新北市1,592例、臺北市852例、臺中市517例、桃園市510例、高雄市475例、臺南市339例、彰化縣272例、屏東縣219例、基隆市160例、南投縣138例、宜蘭縣134例、雲林縣126例、苗栗縣111例、新竹縣96例、花蓮縣95例、嘉義縣87例、臺東縣84例、嘉義市76例、新竹市54例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。