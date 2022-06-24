王世堅批柯文哲「為匪宣傳」　用金廈大橋「驚嚇大眾」

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者李密／台北報導

日前台北市長柯文哲因主張興建「金廈大橋」，引發各界熱議。台北市議員王世堅23日於節目中表示，柯文哲提出金廈大橋是要「驚嚇社會大眾」，金廈大橋就是中國大陸2021年提出的「台海通道三方案」中的南線，結果中共怎麼講，柯文哲就怎麼講，根本是在「為匪宣傳」，當中共的傳聲筒；王世堅還說，朱立倫訪美後，聲稱國民黨反共立場堅定，理應站出來譴責柯文哲，結果竟然暗助柯文哲。

柯文哲日前主張，在中國廈門、金門間興建「金廈大橋」，遭陸委會批評「無知又荒謬」。柯文哲反擊，金廈大橋是讓總統蔡英文任陸委會（主委）時做的「小三通」更有效率，且蔡英文、前副總統陳建仁也都曾說研議蓋金廈大橋。

對此，王世堅上節目時，再次強調此政見與蔡英文完全無關。他說，2020年大選，總統與立委一起選舉，蔡英文為民進黨提名的立委參選人站台，是這名立委參選人的政見有提到金廈大橋 ，並不是蔡英文、陳建仁的政見。

▼台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）



王世堅認為，柯文哲因聲量下跌，因此提出金廈大橋話題，目的是要「驚嚇社會大眾」，語不驚人死不休。此外，王世堅翻出2020年中國大陸國台辦曾發表聲明，誇讚柯文哲對兩岸之間民族感情的融洽有重大的貢獻。且中國大陸國台辦曾提出「台海通道三方案」，含北線、南線和中線，而南線就包含柯文哲講的金廈大橋，從廈門到金門是第一站，接著透過澎湖來到台灣的嘉義。

王世堅表示，中共怎麼講，柯文哲就怎麼講，是在「為匪宣傳」，當中共的傳聲筒。此外，王世堅批評國民黨一直在跟柯文哲爭搶中共關愛的眼神，他認為國民黨應該站出來譴責柯文哲，特別是在國民黨主席朱立倫訪美後，堅定表示「親美反中」，結果現在竟然「暗助柯文哲」。

