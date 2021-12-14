服務到家！失聯移工下山打疫苗錯過客運　移民署幫找地方住

▲宜蘭縣專勤隊暖心助失聯移工打疫苗。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

防失聯移工成破防疫破口，移民署宜蘭縣專勤隊近日積極宣導執行滯台失聯移工「安心接種疫苗專案」後，電話另一頭傳來「長官！我要下山打疫苗，幫幫我！」，專勤隊協助下，6名越南籍失聯移工於13日從梨山山區下山，接受疫苗施打，移工上客運回梨山工作前說：「台灣人真是太暖心，疫情期間連失聯移工都照顧到了」。

移民署宜蘭縣專勤隊表示，近日積極宣導執行滯台失聯移工「安心接種疫苗專案」，更於日前向主動自行到案的失聯移工宣導，請也轉知聯繫其他失聯移工友人時，電話另一頭傳來「長官！我要下山打疫苗，幫幫我！」，在專勤隊人員聯繫協助下，有6名越南籍失聯移工於12月13日從梨山山區下山，並順利前往宜蘭縣羅東鎮診所施打完疫苗。

失聯移工完成疫苗施打後，因天色昏暗，再加上一天僅2班的返山客運班車已駛離，基於安全考量下，由宜蘭縣服務站透過網絡聯繫新住民姐妹所經營的民宿安排住宿，並於翌日平安返回梨山山區，其中一名移工在上客運前直呼「臺灣人真是太暖心，疫情期間連失聯移工都照顧到了」。

宜蘭縣專勤隊說，近日國際疫情嚴峻，為積極鼓勵外來人口接種疫苗，移民署配合中央流行疫情指揮中心推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，採取「不通報、不査處、不收費、不管制」四不原則，專案期間（2021年12月3日至2022年1月31日止）不論是失聯移工或逾期停居留外來人口，皆可免費接種疫苗，外來人口如沒有有效證件或統一證號，或有其他疫苗接種疑問，可聯絡宜蘭縣專勤隊或服務站協助處理。

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