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社會 社會焦點 保障人權

越南移工酒後喧譁遭檢舉　見警上門從9樓窗外逃竄…全數遭逮

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲失聯移工遭警查獲，竟從9樓爬出窗外企圖逃逸。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區國安一路某大樓日前有4名越南籍移工酒後大聲喧嘩，附近居民忍無可忍報警，轄區警方立刻到場，未料移工看見警察找上門，竟冒險分別爬出9樓高的窗台、往上或往下攀爬至10樓及7樓企圖逃逸，但最後仍全數遭警方逮捕。經查，其中3人為失聯移工、1名為觀光簽證逾期居留，確認身分無誤後，警方將4人移請移民署台中專勤隊歸案。

台中市第六警分局表示，9日深夜11時40分許接獲報案，西屯區國安一路某大樓9樓有妨害安寧案件，為4名移工飲酒喧嘩，影響住戶休息。永安派出所員警獲報迅速到場，4人發現警方上門，其中2人驚慌爬出窗外陽台，沿著窗邊採光罩或冷氣往10樓、7樓逃逸。

員警見狀立即追捕，最終移工紛紛受困在陽台處，遭到警方逮捕。經現場清查移工身分，發現均是失聯移工或觀光簽證逾期居留，確認身分後，警方將陳姓（38歲）、張姓（35歲）、黎姓（30歲）、DINH姓（45歲）等男子移送移民署台中專勤隊。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲移工半夜喝酒喧嘩，被民眾檢舉報案，警方到場查處。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方呼籲，請民眾配合警察臨檢盤查，勿心存僥倖之心態，企圖規避逃逸，避免造成無法挽回之遺憾；警方秉持除惡務盡之精神，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

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