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中國神祕女富豪一次付清25億現金　買下地中海頂級豪宅還附3沙灘

記者黃翊婷／綜合報導

一名中國神祕女富豪日前在義大利薩丁尼亞島（Sardegna），以8000萬歐元（約新台幣25億元）買下堪稱「地中海5大高級莊園」之一的豪宅，而且是一次付清，該豪宅占地4公頃，包含3座私人海灘、49間房間、1間電影放映室、1座直升機停機坪和1座私人游泳池。消息傳開後，掀起當地媒體關注，但女富豪的家世背景至今仍是個謎。

中國女富豪花25億元在義大利買豪宅。（圖／翻攝自L`Unione Sarda網站）

▲義大利媒體報導中國女富豪在薩丁尼亞島買豪宅的事，在當地掀起熱議。（圖／翻攝自L`Unione Sarda網站

根據義大利媒體《L'Unione Sarda》及陸媒《第一財經》報導，來自中國江蘇省的33歲女富豪Nani Wang，今年4月8日在義大利薩丁尼亞島買下當地的超級豪宅，她沒有使用分期付款，也沒有透過開曼群島離岸公司來避稅，而是將8000萬歐元直接存入房東（現居美國）的瑞士銀行帳戶。

這個消息在6月18日經由媒體報導傳開，掀起當地居民熱議，因為Nani Wang買下的豪宅，是地中海5大高級莊園之一，位於翡翠海岸切爾沃港附近，在上世紀70年代為英國地產大亨查爾斯‧克洛爾（Lord Charles Clore）所擁有，占地4公頃，包含3座私人海灘、49間房間、1間電影放映室、1座直升機停機坪和1座私人游泳池。

不過，義大利媒體並不清楚Nani Wang的家世背景，僅稱她為「中國電子商務巨頭」。而陸媒經查詢《天眼查》資料，發現2018年12月於香港成立的京東健康有限公司（JD Health HK. Limited），負責人的名字就是Nani Wang，她還是京東健康國際公司（JD Health International Inc）的前董事會成員。

但京東健康有限公司2020年於香港上市時，Nani Wang的名字並沒有出現在招股書「董事會與參與各方」的欄位中，加上各種公開資料不足，究竟是不是Nani Wang買下薩丁尼亞島的豪宅，她的背景到底有多雄厚，至今仍是個謎。

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