▲衝疫後商機！嘉義優鮮館「獨嘉美味」，台北國際食品展登場。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

2022台北國際食品系列展本周登場，為衝刺疫後商機，嘉義縣政府精選21家業者攜手參展，嘉義縣長翁章梁與型男大主廚張秋永現場聯手料理「獨嘉美味」，道道佳餚香氣四溢，吸引許多觀展民眾。

2022年台北國際食品系列展自即日起至6月25日，在台北市南港展覽館2館4樓舉行。嘉義縣長翁章梁表示，為展現嘉義縣優質的農特產品優鮮美味，今年的主題館以「獨嘉美味 食尚質感」的設計風格，結合時尚與美味，打造亮眼獨特的「嘉義優鮮館」。

嘉義優鮮館展銷的產品有高山茶、高海拔咖啡、獨特醬料、休閒食品、生技食品、精榨油品、鵪鶉蛋及山葵系列產品、漁產加工品、蔬果麵條、火雞肉飯及水餃等，琳瑯滿目的各式產品，相當豐富，產地包含山區、平原及沿海地區。翁章梁表示，買家不用上山下海長途跋涉，在台北食品展的「嘉義優鮮館」，就能輕鬆找到嘉義縣好優質的農特產品。

外貿協會董事長黃志芳表示，嘉義好山好水所培育的好物產，除了為國人提供最優質的米糧、蔬菜、阿里山茶以外，阿里山的咖啡在國際拍賣場已經達到1磅500美金的價位，成為拍賣場上耀眼的黑金，阿里山咖啡已經在國際上發光發熱，在嘉義縣的努力下，嘉義優鮮的產品品質穩定，讓消費者都能安心購買，是國人值得信賴的好品牌。