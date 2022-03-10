搶攻海外市場！東京國際食品展　花蓮6業者實體攤位參展

▲▼花蓮為拓銷日本市場，協助6家業者以實體攤位參加東京國際食品展。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

亞洲最大的食品展東京國際食品展正式登場，本屆東京國際食品展雖然受到新冠肺炎疫情影響，為持續協助業者拓銷日本市場，花蓮縣政府主動協助縣內農民團體與業者參展，從3月8日至3月11日期間，以「實體標準攤位」方式，參加在日本東京幕張國際展覽館舉辦的食品展。

花蓮各式農特產品以品質優良揚名海外，近年來花蓮積極推動農產品加工，花蓮農產加工製品受到市場青睞。今年東京國際食品展，花蓮輔導銀川-有機米麵條、小農日記商行-有機薑黃產品、淺草堂-有機山苦瓜產品、花蓮縣瑞穗鄉農會-蜜香紅茶、花蓮縣農會-剝皮辣椒鰻魚罐頭、花蓮縣富里鄉農會-里山微田咖啡等6家業者參展，搶佔日本市場商機，打響花蓮優質農產品牌。

縣長徐榛蔚表示，疫情改變了消費大眾生活型態，世界各國採取嚴格的邊境管制，造成實體經貿活動延滯、甚至取消，為持續有效地協助花蓮農產品走向國際，花蓮縣政府會持續與外貿協會，本縣農友、農民團體、農企業合作，在疫情期間以利用數位化線上洽談、線上拓銷團及線上展覽等數位行銷方式，拓展國際貿易，持續讓花蓮優質農產品走入國際市場。