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新北9遊客困鎮西堡暴漲溪邊　原民所長老馬識途涉水救人

▲新北9遊客困鎮西堡暴漲溪邊　原民所長老馬識途涉水救人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲9名新北遊客因午後暴雨，受困在尖石鄉鎮西堡一處溪谷邊。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新北一行9人遊客團今日午後因雷雨造成溪水暴漲，被困於橫山泰崗鎮西堡神木區附近的溪流處，警方獲報後偕同警消前往救援，剛好轄區派出所為在地原民，對於山區路線以及溪流走勢熟悉，老馬識途找到幾人，趁著雨勢減緩之際涉水就人，全數9人安全脫困。

橫山分局泰崗派出所午間14時許獲報，轄區鎮西堡往神木區1公里溪谷處有民眾受困，因午後大雷雨造成溪水暴漲，一行9名來自新北市登山客(4男5女)，返程時受困於急促湍流溪邊。

泰崗所長劉約忠除立即通知田埔消防小隊支援外，隨即與所內同仁林孝儒火速趕往營救，泰雅原民所長劉約忠依據經驗研判可能受困地點，費了近半小時由登山口1公里往下挺進至溪谷底，發現報案登山客一行焦急在原地等待救援。

「警察來了！」看到救援警察到來，受困遊客驚喜呼叫。所長劉約忠與警員林孝儒請民眾冷靜，趁雨勢稍微減緩之際，直接涉水至對岸將遊客逐一由員警接力帶到對岸，前後費時近半小時人力接駁，將所有遊客一一橫渡，安全護送到對岸脫困。

橫山警分局提醒民眾，山區氣候多變，夏日雷雨及颱風期間儘量避免前往山區活動，行前並應事先了解天氣狀況，做好萬全準備，以確保安全。

▲新北9遊客困鎮西堡暴漲溪邊　原民所長老馬識途涉水救人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼轄區泰崗派出所所長劉約忠剛好是在地泰雅原民，對於山路、溪流有一定的熟悉度，循著經驗快速找到幾人，成功救援。

▲新北9遊客困鎮西堡暴漲溪邊　原民所長老馬識途涉水救人。（圖／記者陳凱力翻攝）

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