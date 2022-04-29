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「山區暴雨警示訊息」5月上線！雙北3區適用　暴雨就發簡訊告警

▲山區暴雨警示訊息將於五月上線。（圖／氣象局）

▲山區暴雨警示訊息將於五月上線。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

隨著全球暖化影響，劇烈天氣出現的頻率越來越高，為避免災害發生，中央氣象局與雙北市府合作，今年5月起試辦「山區暴雨警示訊息」，先行選定雙溪、虎豹潭及大豹溪3個高風險遊憩區域，透過手機災防告警(PWS)試辦作業。

氣象局表示，去年虎豹潭6人死亡的不幸事件。為避免類似憾事重演，氣象局推出「山區暴雨警示訊息」災防告警服務，針對臺北市雙溪(楓林橋與碧溪橋)、新北市虎豹潭及新北市大豹溪等3個試辦區域。

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當溪流上游或附近山區發生暴雨時，即透過災防告警系統發送手機簡訊給該區民眾，提醒收到警訊後須提高警覺，並留意周遭溪流水位變化，減少非必要之河床遊憩活動。

▲▼虎豹潭搜救人員出動水下攝影機，新北市長侯友宜指示出動搜救犬。（圖／記者陳以昇攝）

▲虎豹潭去年發生意外事故，圖為搜救人員進行搜救作業。（圖／記者陳以昇攝）

另考量民眾遊憩習慣及溪水暴漲後高水位的持續時間，氣象局於白天時段(6時至18時)，在各遊憩區域每天僅發布一次警示訊息，建議民眾安排前往溪流附近活動前，仍應先行了解該水域環境及水位現況、注意安全。

氣象局說明，暴雨監測及預測在氣象預報作業上極具挑戰，而造成溪水暴漲原因，除降雨外，更與當地地貌、水文、水理等環境因素有相當大關係，須配合諸多不同領域專業考量，才能提高警示訊息的發布成效。

今年試辦作業期間，氣象局將配合雙北市政府於該遊憩區既有的溪流駐點或巡邏勤務，以累積發布成效及相關經驗，並進行滾動式檢討調整、精進相關警示作為，待相關作業更加成熟後，再逐步拓展服務區域，期望未來能提供更全面且精緻的警示服務。

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