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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉毓蘭喊「只有恩恩的命是命？」　要指揮中心注意這件事

▲▼立法院新會期開議，葉毓蘭。（圖／記者李毓康攝）

▲立委葉毓蘭。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

住宿機構住民染疫死亡情況未減，今年至6月19日共有34,942名住民染疫、754人死亡，住宿型機構致死率為2.2％。對此立委葉毓蘭表示，政府和指揮中心仍應以「清零」的角度去面對長照機構的防疫措施，才有可能減少不必要的悲劇。她也在文末hashtag只有恩恩的命是命？長輩們就該死？

葉毓蘭表示，我國已從高齡化社會逐漸邁入超高齡社會之際，在蔡政府持續力推「長照2.0」的銀髮族照護政策的時刻，日前指揮中心代理發言人羅一鈞卻表示，今年1月至6月19日，國內共有34,942位長照住宿機構的住民染疫，9,138位工作人員確診，及754人死亡（死亡僅有４/1-6/19資料）。

對於長照機構疫情狀況，葉毓蘭表示，相較於全國住宿機構的床數使用人數約92,041人，工作人員約126,225人，住宿機構的住民感染率可能高達1/3以上，平均每一機構有23個以上住民被傳染，工作人員確診率超過7%，致死率則為2.2%。而這些居高不下的確診與死亡數字，還可能僅僅只是衛福部所提供的部分數字，「在此特別呼籲蔡政府及指揮中心，不要讓長照機構成為確診與死亡的集中營！」

葉毓蘭指出，以鄰為鑑，韓國在短短3個月內，有近1/3人口確診，安養機構的死亡率高達35%。整體而言，疫情發展至今我國仍算幸運，沒有短時間內如此大規模的擴散，也有前車之鑒可參考，但指揮中心不論在快篩檢測或是疫苗施打，卻仍只是消極地提供有限的防疫醫療物資予相關長照機構，即便知道這裡可能是個嚴重的破口，卻只是輕描淡寫的一筆帶過。

葉毓蘭表示，有鑑於在相關長照機構內多為長輩、行動不便或具有其他身心疾病的民眾，因免疫力較低，染疫後重症及死亡率的風險本身就較高，我認為在態度上，政府和指揮中心仍應以「清零」的角度去面對長照機構的防疫措施，才有可能減少不必要的悲劇。

第一，高齡人口的疫苗施打偏低，尤其在長照機構中更可能如此。因此在長照機構的防疫措施裡，重中之重是應積極提高長照機構內住民及工作人員的疫苗覆蓋率，期以降低染疫的可能性及中重症的發生。

第二，除了染疫後的立即投藥外，指揮中心亦應提供足夠的快篩試劑，藉由每日快篩的做法，提升長照機構的快篩強度，以儘早檢測出可能的染疫人員並進行投藥等疫情控制手段。

第三，指揮中心在要求長照機構就地安置輕症或無症狀等確診者的同時，亦應協助提供相關長照機構充足的防護衣、N95口罩等防疫物資，降低染疫的風險。

第四，針對長照機構的就地安置，指揮中心亦應在隔離房間、獨立空調及染疫者廢棄物的清理等軟硬體設備等提供相關的協助，不能只是「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」。

葉毓蘭表示，住宿式機構的致死率，不論是媒體所說的13倍，還是羅一鈞口中的5倍，都只是統計數字，但數字背後代表的卻是一條又一條的人命，恩恩的過世，民進黨「盡心竭力」的幫忙找真相，連蘇貞昌都說「每個生命的消逝，我們都非常遺憾」，那在長照機構裡住民因疫情的過世呢？政府可曾真正看到？可曾真的感到遺憾？

對於國民黨團質疑長照機構醫藥指引慢半拍，鄭運鵬說，住宿式機構確診住民的投藥率，4月中是56%，到了6月13日至19日是89%，是很高的投藥率，完全沒有延誤的情況。且截至6月20日，全國確診個案藥物使用率為7.67%，高於美國的4.78%、日本2.81%、香港2.34%。

對於國民黨團提及長照機構投藥率提高，死亡率卻沒有下降，也比全國多15.7倍，鄭運鵬說，長照機構的住民，大多是高齡長者或有慢性病史，有其特殊性，希望國民黨對疫情的質疑能科學一點、有醫學常識，國民黨團也不要自己當醫生，倘若要加速開藥給這些長照機構住民，對生命健康不見得有利。

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