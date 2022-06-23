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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美商會憂台灣供電不穩　洪孟楷：缺電不要習慣成自然

▲▼國民黨青年部【為戰鬥藍青年點讚】記者會-洪孟楷 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣美國商會22日發布「2022台灣白皮書」，提醒「台灣供電不穩需馬上處理」。國民黨立委洪孟楷今(23)日在臉書上表示，這不只不是第一次，更是自2016民進黨政府上任以來年年示警的重要項目，能源供給是經濟發展基礎、更是國安問題，缺電不要習慣成自然。

洪孟楷指出，自己整理2016年每年新聞，對於缺電議題，年年都有、年年都沒有解決。2016美商會示警，「充足可靠電力，對台很重要」、2017擔心「不來電」、2018美商會憂缺電問題、2019美商會員憂「缺電」、2020美國商會憂心2025能源政策、2021台灣5月兩次大停電，美國商會：需加倍提升燃氣與再生能源發展、2022跳電頻傳，美國商會關切電力供應穩定。

洪孟楷列舉近幾年美商會關注台灣缺電的新聞，並指出，這是客觀的指標、也是美商會的警示，該受全體國人關注。

洪孟楷提到，2025非核家園「20、30、50」配比已經證實會跳票，其中燃氣的比例將比原訂50%還要高，在烏俄戰爭、全球天然氣大漲的外在因素，以及台灣儲氣槽持續不足持續要新建的情況下，2025將超過八成的火力發電，對於空氣污染更會加劇。

洪孟楷說，這些環環相扣的問題，不到三年就會面臨，請問任期到2024的蔡政府，到底做好準備了沒有？希望美商會的示警，別只是每年中的一日新聞，習慣成自然、以後缺電就會是日常；更應該是2350萬人共同關心的焦點。

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關鍵字：

美商會洪孟楷缺電

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