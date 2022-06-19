國民黨團批民進黨心中只有選舉　「應該學我們為確診亡者哀悼」

▲國民黨立法院黨團召開「確診死亡超過5千人！死亡率超過萬分之十三！無言哀悼！」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗19日表示，新冠肺炎死亡人數超過5000人、中重症患者超過1萬2000人，但是這段期間政府忙著選舉，不願意為死者哀悼，民進黨應該學習國民黨團，舉辦類似的哀悼說明會，而不是心中只有選舉，「還在提名這些不合適的人，民眾會唾棄你們」。

國民黨立法院黨團上午召開「確診死亡超過5千人！死亡率超過萬分之十三！無言哀悼！」記者會，與會者包括曾銘宗、黨團首席副書記長李德維、黨團副書記長鄭正鈐、洪孟楷、國民黨立委費鴻泰、林德福等人。

曾銘宗說明，新冠肺炎的死亡人數超過5000人、中重症患者超過1萬2000人，但是這段期間政府沒有做好工作、忙著選舉，更不願意為死者哀悼，所以國民黨團為死者致敬哀悼、為中重症患者祈福，祝福全民平安健康。

費鴻泰指出，確診數已經數百萬人，亡故的親人喚不回來，希望疫情趕快過去，全民平安幸福安康，對於5000多為往生者，國民黨團深感不捨，祝福台灣的疫情趕快過去，大家都能夠安居樂業。

林德福表示，國民黨團對於死亡的悼念，「大悲無言，大悲無淚」；李德維則說，這些5000多位確診過世的人，都是你我的好友、也是親人，國民黨團無聲悼念，無限追思。

洪孟楷強調，面對5000多位新冠肺炎患者離世，就是5000多個破碎的家情、永遠來不及說的道別跟遺憾，祈求平安健康是人民最卑微的請求，請政府聽聽台灣人民的心聲，台灣不能輸掉這場抗疫的作戰。

鄭正鈐則感嘆，現在有很多阿公阿嬤、小朋友都走了，國民黨團為往生者哀悼、為在世者祈福，「大悲無言，天佑台灣」。

曾銘宗受訪時表示，民進黨政府把防疫當選戰、認知作戰在打，這是世界奇觀，國民黨團給予最嚴厲的譴責，民進黨應該學習國民黨團，舉辦類似的哀悼說明會，而不是心中只有選舉，「還在提名這些不合適的人，民眾會唾棄你們」。