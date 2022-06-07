國民黨青壯世代集結打棒球　儲備體力迎戰2022

▲國民黨青壯世代集結打壘球。（圖／何志勇提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨文傳會副主委暨新竹市議員參選人何志勇今（7）日邀請黨籍立委洪孟楷、台北市議員李明賢、新北市議員江怡臻和苗栗縣議員徐功凡，以及國民黨青年幹部打棒壘球，除了儲備體力迎戰2022選舉外，也期盼民眾能在防疫規範下，多多支持疫情下辛苦的服務業。

何志勇表示，最近國民黨內有些紛紛擾擾，也是透過這樣的活動告訴大家，國民黨年輕世代是團結的，透過這次的棒壘球活動，推廣這樣的形象。他強調，地方選舉絕對不是行政區的區隔，透過這樣的活動，跨縣市把大家串連在一起。

洪孟楷則說，他是個棒球迷，他的生活就是陽光、空氣、水跟棒球，今天是以球會友，有段時間沒有來了，今天當然要來一下，他也希望透過這樣的軟性活動，讓大家知道，防疫做好，可以恢復正常生活，用行動力挺現在的棒球。

李明賢表示，國民黨內要有運動風潮，他跑馬拉松是跑全馬，大學時也是棒球校隊。在地方，民代跑基層，除了要有良好體力，運動也很重要，跟大家互動、帶動運動風，展現國民黨是有活潑而朝氣蓬勃的，青壯世代大家串連在一起，透過運動大家多交流，也為年底選舉儲備體力跟戰力。

徐功凡指出，何志勇邀請他時就義不容辭的答應，年輕世代相聚在一起，不管做什麼事情，只要是正面的，不論是對防疫觀念也好，或促銷經濟消費，只要可以做的部分，就一起努力達成。

江怡臻表示，自從上次辦了跨黨派棒球賽，就覺得可以再辦一場， 大家有點打壘球的經驗，邀請黨內青壯世代一起來打打球，「我們來自不同縣市，有台北市、新北市、新竹市、苗栗縣、桃園市，不管是現任的議員、立委或參選人，大家對棒球、壘球有些興趣，都特別撥出時間來到現場。」

主揪這次活動的何志勇希望藉由大家的參與，希望民眾能逐漸恢復正常生活，也感謝大魯閣的創辦人之一的台北市議員陳炳甫，協助安排場地。陳炳甫表示，疫情對服務業是個挑戰，很多店家都是為了給民眾一個闔家休閒的環境而堅持下去，希望民眾能在疫情規範下，多多支持服務業。