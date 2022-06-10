1922沒公權力？洪孟楷三問陳時中　「民間廠商有辦法叫動國軍？」

▲陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

中和2歲童「恩恩」確診病逝引起社會關注，恩恩爸質疑1922接到電話後，花了143分鐘才轉送，但中央流行疫情指揮中心第一時間回應沒有調度119的權限，指揮官陳時中也說，1922是疫情通報和諮詢服務中心，是發包委託民間經營，不具有公權力。對此，國民黨立委洪孟楷質疑，真的如此，有任何民間廠商有辦法叫得動國軍支援？有辦法徵收頻道來全國聯播？推卸一個責任，就要面對100個無法自圓其說的過往。

針對恩恩霸打1922，卻遲143分鐘才轉送，國民黨立法院黨團9日召開記者會，批評1922毫無作為，並指指揮中心除要檢討，也恐涉及行政及法律責任。不過指揮中心第一時間表示，1922沒有調度119或防疫計程車等權限；陳時中在記者會上又說，1922就是疫情通報及諮詢服務中心，這是從93年起成立，是發包委外的，都是委託民間經營，所以不具有這樣公權力，主要任務就是疫情通報及諮詢，會有一定的教育訓練，有些指引讓他可以參考。

對此，洪孟楷10日上午在臉書質疑，又想甩鍋？真的如此嗎？1922過去編列多少預算辦理，並且如果真的沒有公權力，何以能夠做到下列三件事：第一、如果沒有公權力，有辦法可以動用國軍來支援？今年五月要求350位現役軍人支援，還強調要「高EQ、善溝通」，有任何民間廠商有辦法叫得動國軍配合？

第二、有辦法可以過去兩年多廣告全都是1922結尾。疫情開始，政府徵收頻道時段，無論是陳時中、前副總統陳建仁、或是其他官員，在一分鐘的廣告裡宣傳政策，其結尾都是1922，哪個沒有公權力的單位，有辦法徵收頻道來全國聯播？

第三、去年一月，因為疫情臨時匡列5000人，當時就說衛福部會派專人跟警政民政系統聯繫，請民眾撥打1922來告知，以利後續安排。就問沒有公權力的單位，有辦法讓衛福部動起來，與民政、警政系統連線嗎？

「說一個謊，要用100個謊來圓；一樣的道理，推卸一個責任，就要面對100個無法自圓其說的過往。」洪孟楷說，1922真的沒有公權力嗎，回答不了這三個問題，就請陳時中別想甩鍋，好好面對過去的不足，並且立即改進讓未來憾事不要再發生。