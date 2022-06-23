謝龍介爆料「有人打市長名號」索公關費　請黃偉哲徹查

▲台南市議員謝龍介在議會爆料，市長黃偉哲身邊有人打著市長名義，分別跟業者索賄，他相信黃偉哲不知情，但請調查清楚。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員謝龍介23日在議會自由發言中爆料，表示LED愛迪生包商和靈骨塔業者，拿匯款單等相關證據跟他陳情指稱，市長黃偉哲身邊有人打著市長名義，分別跟LED包商索款500萬不成解約仲裁中，靈骨塔業者則是匯前金後，對方獅子大開口要求增加金額，業者到南檢按鈴申告，他相信黃偉哲不知情但請調查清楚。

謝龍介請經發局能源科楊良載科長備詢，謝龍介表示，風風雨雨事件這麼多，黃偉哲市長身邊很多人「伸腳出手」，他一直到今天還是相信黃偉哲市長清白，根據社會經驗，做賊的人不會說自己喜歡甚麼，一定會找很多辯解的理由，市長也有責任，硬挺局長不停職調查也有責任，如果廉政署來台南市府查某單位調人去問，黃市長知道嗎？有沒跟黃市長報告？政風處長高伯陽答說，有收押或改列證人才會跟市長報告。

謝龍介問楊良載科長何時被廉政署約談？做股長或是今年1月有沒有？楊良載科長否認，謝龍介質詢是廉政署不讓他說，還是真的沒有？2021年8月6日有沒有打電話叫LED艾笛森包商負責人、副總和李民海到飯店吃飯嗎？楊良載最後承認說，有見過面是在市府會議後到飯店見面。

謝龍介指出，「這場飯局郭金棟也出現，黃偉哲市長你的公務員之後跟廠商說郭金棟可以處理任何的事情，9月6日郭金棟約在中華西路當鋪跟包商要500萬公關費，對方同意付250萬沒談成，結果2個月後第三區標案解約沒收2500萬元，目前全案在訴訟仲裁中，保證台南市府會輸，未來此案的損害賠償會更多，楊良載後來還從工務局調到經發局還從股長升科長。」

謝龍介繼續說，2020年10月1日在桃山跟陳律師吃飯，一個靈骨塔業者在場，說市長有比1，業者比3，到了10月16日業者匯220萬給陳律師，11月12日匯200萬，11月13日匯300萬，陸續匯前金720萬，不知何故有人覺得1千萬太少嗎？所以此案被擱置，業者認為市府失信，而到高雄南機組備案，又到台南地檢署按鈴申告，業者說市長有答應3個月會將錢還給業者，這個月就到期，這些爆料內容和匯款單全是業者提供，相信黃市長也不知道，但當事人都拿市長當幌子，黃市長應該去查。黃偉哲市長說，他從政20幾年看過很多人的面向和手法，他沒有跟靈骨塔業者打啞謎，也沒有艾笛森和靈骨塔這些事。

被謝龍介議員指控的郭金棟本人23日下午發表聲明否認相關指控，郭金棟指出他只是一個退休的平凡百姓，不是什麼律師。對於林燕祝議員6月20日及6月23日謝龍介議員，於台南市議會質詢時，對他不實指控，他加以澄清說明指出：林燕祝部分：他去過蘆竹溝一次，其後幫居民透過國民黨議員請國民黨立委向經濟部調資料。也僅與居民聯繫一次，為了確定居民收到資料。當時居民還向議員發line感恩，如此被稱為「綠蟑螂」，他只能無言以對。

郭金棟說，回台北後請立院友人和台南市議員幫忙，瞭解有無對受太陽能光電影響之居民的合法補償。當時因台南光電案場皆未達20M之門檻，所以未能得到電協金之補助。現今陸續有大型光電案場完工，電協金也陸續發放。

郭金錬和工務局蘇局長在路燈換裝案前，在議員服務處見面，當時他與無盟議員和國民黨議員共同為了降底標案金額為台南市民看緊荷包努力。2021年4月17日媒體報導「藍軍把關 LED路燈標案省2.6億」，這就是與蘇局長見面目的，報導中林燕祝議員被列為共同努力之議員，但2022年6月20日，林議員於台南市議會質詢時，卻對他與蘇局長開標前見面有所指控，他說這是不知或惡意？

郭金棟說，他和百鴻見過兩次面都是被動受邀，第一次2021年12月初他台南友人臨時找他，他去後發現其他友人和廠商百鴻在場，百鴻表示其被監造強索工程，以及技師綁標被迫要買市價近3倍之產品。他當時表示無法幫忙，請百鴻找律師或公關公司為其處理。第二次見面是數日後友人表示百鴻願意提供資料，他人去後現場只有友人及百鴻人員，並沒有林燕祝議員所謂的公關公司人員，當然更沒有發生林燕祝議員所述之事。百鴻表示又被監造找麻煩，百鴻提供相關資料後就各自離開。

郭金棟說他透過議員於2022年2月8日和2022年3月11日分別向市府轉呈陳情，不知為何林燕祝議員會說無陳情之事實。由林燕祝議員質詢內容瞭解，日煬公司如經發局提供給林燕祝議員資料所述，日煬安裝之光電板數量和491片單板規格，皆與當初日煬申請許可時不符。

郭金棟說，謝龍介部分，稱他向第三區廠商艾迪森索取金錢一事，在2021年4月17日媒體報導中「LED路燈標案省2.6億」，謝龍介議員同列為共同努力之議員，應瞭解一個主動和藍軍共同努力，降底標案金額為台南市民看緊荷包努力的人，是否會反而向廠商索取金額？

郭金棟說，他與第三區廠商艾迪森見過兩次，第一次是在他入住維悅酒店，廠商表示被又被監造找麻煩，期間他表明不會要任何好處，也請廠商不要行賄，一切依法辦理，當楊先生離開時廠商意圖行賄還遭他拒絕。

郭金棟說，第二次見面是因為1位現在的議員參選人，說他向廠商要500萬，他借朋友辦公室，找艾迪森告知此事，希望他們不要被騙，期間他們表示其被監造強索工程，以及技師綁標。廠商意圖栽贓他，他也要求把話說清楚，同時表明不會收錢，不會要好處。

郭金棟喊冤說，他是深藍選民，一輩子只投藍軍，在台南也只找藍軍議員幫忙，他相信議員只是不瞭解而產生誤會，他也只想澄清並未違法行事，他借林燕祝議員說法「水真的很深」。