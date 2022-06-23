打擊犯罪添利器！　屏東縣政府新購185輛警用汽機車

▲屏東縣政府新購185輛新警車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局警用車輛汰舊換新計畫，在縣長及縣議會大力支持下，共編列經費3000萬元採購警用汽車巡邏車10輛、偵防車9輛、小型警備車1輛及巡邏機車165輛，今(23)日於縣警局交通隊舉行授車儀式；縣長潘孟安表示，警用車輛汰舊換新後，將有助於提升快速機動打擊犯罪的效率及保障員警同仁執勤安全。

潘縣長表示，屏東幅員廣闊，若不能提升警察值勤的機動與時效性，則無法適時防治犯罪、維護治安，此次汰舊換新採購車輛，均為現有市場最新式車款，輸出馬力及機動性極佳，相信有了這批精良的車輛裝備，不只讓基層同仁執勤更安全、打擊犯罪的機動性與執勤效能提升外，鄉親的生命財產安全也能獲得更大的保障。

縣府指出，透過這次警用車輛增購，巡邏汽車逾齡比率汰換後將由28.00％降至25.50％、偵防汽車逾齡比率汰換後將由34.71％降至28.29％，巡邏機車逾齡比率汰換後預計將由46.24％降至32.09％，未來將持續編列預算，逐年汰換逾齡車輛，確保警用車輛常新及保障員警執勤安全。

警察局長劉印宮表示，感謝縣長及議會對於警政工作的大力支持，能逐年編列汰換警用車輛預算，讓警局能順利依期程汰換警用車輛供前線員警使用，這次添購7輛四輪傳動式巡邏車，將配發於本縣各原鄉山區之警察單位，加強山區處理事故及協助救難之勤務效能，更加保障偏遠地區縣民的生命財產安全