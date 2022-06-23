男童發燒父母急奔派出所求援　警火速通報119送醫

▲里港分局新圍派出所警員曾于碩、呂佳賓緊急聯絡救護車將小孩送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉一對夫妻日前深夜帶著發高燒的8歲兒子到里港警分局新圍派出所求助，員警了解狀況後，除火速通報119以救護車送醫，並利用空檔積極了解病況轉達救護人員，提升救護時效；幸好男童就醫後並無大礙，員警熱心助人精神深獲民眾感激。

日前里港分局新圍派出所警員曾于碩及呂佳賓接獲一對夫妻帶著8歲男童至派出所求助，男童夜間突然發燒，在派出所附近租屋的夫妻因正值夜半時分無人能夠協助，第一時間想到「人民保母」，直奔派出所求助。

呂員一方面安撫陳姓男童，並把握空檔向婦人了解小孩病程狀況，俟救護車到場後，員警立即將病情通報給救護人員，大幅縮短其詢問時間，提升救護時效。所幸陳姓男童送醫後得到醫院積極治療已無大礙。媽媽表示，發生當下家中無人，只能到派出所尋求幫助，很感謝警方即時處理並協助送醫。

里港分局分局長鄭頴聰肯定曾員等2人積極作為，在通報救護車到場送醫，並利用空檔了解病況迅速轉達給救護人員，表現值得讚許。提醒民眾，若有些微不適或不對勁應立即就醫尋求治療，以免錯過救病之黃金治療期；若家中臨時未有人能夠幫忙，可以即時撥打電話119及110，警方及消防救護人員隨時準備提供協助。