詐騙新話術！這回要匯款給「裝潢工人」　她急領35萬險挨詐

▲恆春警方與郵局人員聯手阻止尤婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東滿州鄉尤姓婦人神情慌張到郵局欲匯款給裝潢工人35萬元，郵局人員查覺有異，趕緊聯絡警方人員到場，經了解才發現她遇到假檢警詐騙，並打電話向新北市政府警察局查證，讓她安心，成功阻止她被騙。

60歲尤姓婦人於日前至滿州郵局欲轉帳35萬元時，郵局尤姓職員察覺有異，隨即報告經理並通報滿州分駐所。該所副所長侯朝富、警員朱宇軒獲悉後立即到場瞭解。

尤婦向警方表示要匯款給家中裝潢工人，惟詢問其連絡方式及年籍資料時，均無法清楚說明，警方懷疑她接獲詐騙電話，遂請她先至派出所釐清案情。

她表示，接獲一名自稱新北市政府警察局警官，聲稱自己的銀行帳戶遭盜用，要配合警方將存款轉移至「安全帳戶」，存款才不會被檢察官沒收。經員警不斷勸導並親自致電向新北市政府警察局查證後，她才驚覺受騙，起初聽信歹徒之教戰手則，於匯款時向郵局職員誆稱要匯款給家中裝潢工人。幸恆警長期向轄區金融機構行員宣導防詐觀念，歹徒多以此手法來避免金融機構行員關懷提問，故只要年長者有大量匯款情形時，請務必立即通知警方，兩方合作成功守住民眾的血汗錢，警方積極處事態度，也獲民眾讚賞

分局長林明波表示，近來「假檢警詐騙」的案件頻傳，詐騙集團利用民眾不熟悉司法流程的特性，假冒檢察官或警察，誘騙民眾依照指示將戶頭的錢領出、或是匯款到指定帳戶，民眾聽到是司法人員，通常不疑有他，進而落入詐騙集團的陷阱，提醒民眾如接到此類電話，請立即撥打165防詐專線，或逕向警察單位求證，以免被騙。