苗栗縣+1167　累積案例前3名市鎮占全縣總確診近6成

▲苗栗縣今23日確診案分布圖。（圖／苗栗縣政府提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣今(23日)新增新冠肺炎本土確診1,167例，其中男性550人、女性617人，現居隔人數7,339 人，平均每位確診者居家隔離人數1.89人；自今年1月1日至今天0點，累積本土案例6萬4,987人，人口占比確診率達12.14%，確診人數前3名鄉鎮市分別為頭份市14,554人；竹南鎮13,993人及苗栗市9,457人，3個市鎮加總確診人數占全縣確診人數58.5%。

苗栗縣衛生局表示，有關5到11歲輝瑞BNT兒童疫苗第2劑疫苗施打，已規劃於6月29日至7月9日於各集中接種站施打，詳細時間、地點、小學及幼兒園分流時段等細節將於6月28日於教育處網站統一公告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣長徐耀昌縣長呼籲鄉親雖然確診者人數稍趨緩，仍然要遵循中央流行疫情指揮中心防疫規範，儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域；一般無症狀民眾請勿前往社區採檢站或急診，避免造成交叉感染。

▲苗栗縣6/23疫情總覽。（圖／苗栗縣政府提供）



▲苗栗縣5-11歲第一、二劑BNT兒童疫苗接種站。（圖／苗栗縣政府提供）