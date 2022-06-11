「先跨雙白線再紅燈右轉」1秒吃2紅單罰1200　警：有照片為證

▲▼有車主在同一路口、同1秒鐘內，被拍2張紅單罰1200元，台中警方表示，依法舉發無不當。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1輛銀色休旅車5月份行經北區一個五岔路口時，違規紅燈右轉被拍下，不料車主竟是收到2張罰單，2張違規發生在短短1秒鐘，罰款共1200元，車主不滿警方搶錢搶這麼凶。但警方回覆，該路口早在今年2月就設置科技執法設備，連跨越標線行駛都是違規，車主先是不依標示行駛，接著紅燈右轉，警方執法無誤，是車主行徑太離譜。

1輛銀色休旅車5月10日中午12時10分54秒，原本停在外側車道，後來不耐久候，先是向左橫跨中間雙白線超車，接著再紅燈右轉，短短1秒鐘內就被拍下2張違規，車主收到紅單後，驚覺同一路口、同一秒鐘，竟然有2張罰單，氣憤警方搶錢。

警方表示，早在2月16日在北區崇德等五叉路口建置「多功能科技執法設備」，針對闖紅燈、紅燈右轉、跨越雙白線、不依規定車道行駛，以及其他不遵守標誌標線號誌行駛等違規行為自動偵測，統計該路口交通違規件數從2月份每天376件，逐月遞減至5月份每天248件，交通事故明顯減少。

而該五叉路口今年1月迄今所發生的交通事故件數，1月21件、2月18件、3月14件、4月13件、5月9件，更是逐月減少，有效保障民眾安全。

該車主先是「轉彎不依標誌標線指示」，接著「行經有燈光號誌管制之交岔路口紅燈右轉行為」，依違反道路交通管理事件各罰600元，依法舉發，並無不當。