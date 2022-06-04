國道一號南向麻豆段3起交通事故　7車追撞造成大塞車

▲國道一號南向麻豆段4日上午連績發生3起交通事故，計有7部車發生追撞肇事，幸好無人員傷亡，但造成大塞車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道一號南向麻豆段4日上午10時許，連績發生3起交通事故，計有7部車發生追撞肇事，幸好無人員傷亡，因事故當時該路段有降雨情形，又逢端午節連續假期車輛較多，以致多起事故發生造成大塞車，國道警察第四大隊據報，於上午11時許，全部排除後，車流持續疏導而恢復正常。

國道第四大隊指出，4日上午10時40分許，於國道一號南向302公里處共發生3件7車A3交通事故，經查其3件事故為：(一)南向302.6公里處3車A3事故為45歲洪姓駕駛之自小客車，因未保持安全距離，追撞前方28歲林姓駕駛之自小客車，後方46歲周姓駕駛之自小客車又因未保持安全距離，追撞前方洪姓駕駛之自小客車而肇事。

(二) 南向302.5公里處2車A3事故為24歲謝姓駕駛之自小客車，因未保持安全距離追撞前方38歲黎姓駕駛之自小客車而肇事。(三)南向302.5公里處2車A3事故為37歲吳姓駕駛之自小客車，因變換車道不當追撞前方21歲李姓駕駛之自小客車而肇事。

國道第四大隊派遣巡邏車到場後，迅速排除該路段3起交通事故，因事故當時該路段有降雨情形，又逢端午節連續假期，該路段車輛較多以致多起事故發生，於11時許全部排除後車流持續疏導、恢復正常。

國道第四大隊指出，未保持行車安全距離為十大肇事因素位居第1位，統計2021年國道轄線因未保持行車安全距離之交通事故共9989件。依道路交通管理處罰條例第33條1項2款之規定，未保持行車安全距離最高可處新台幣6000元罰緩，四大隊呼籲用路人，連續假期期間開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。