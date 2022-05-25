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社會 社會焦點 保障人權

收1萬元洩漏取締賭場行動　高雄佐警收賄判5年半定讞

▲▼法庭,法官,法槌（圖／取自免費圖庫CC0）

▲佐警收賄，判刑5年半定讞。（圖／取自免費圖庫CC0）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市岡山警分局前佐警張方瑜，得知韓姓業者經營賭場，張男於2015年間主動打電話給業者，並收取1萬元賄賂；而後在警方即將取締賭場之際，事先打電話通知業者。案經最高法院審理後，採信更二審見解，將張男判刑5年6月定讞。

判決指出，張男於2015年6月起當年8月間，擔任高雄市政府警察局岡山分局燕巢分駐所第13警勤區佐警。張男得知韓姓業者在轄區內經營賭場，隨即於當年6月間某個上午，主動打電話給業者，雙方約定於附近的柚子園見面。業者與合夥人討論後，認為張男乃主動索賄，決定先「包個紅」給張男。

業者遂於7月間某日，約張男於轄區某檳榔攤見面，並當場交付1萬元給予張男。張男收錢後不到一週，就聽聞勤務指揮中心受理民眾110報案，稱轄區發生賭博案件，因而派交岡山分局督察組派員前往查緝賭博之消息。張男就於當天下午3點半，主動打電話給業者稱：「X哥，還在忙嗎？我是跟你講一下，如果有在忙，不行喔。有人進來走踏ㄋㄟ」讓業者得以躲避取締。

檢調單位事後進行追查，根據業者的監聽紀錄，查出張男通風報信，最後發動搜索行動，帶回張男等人偵訊，並提起公訴。一審法院審理後，依照「悖職收受賄賂」、「洩密」等罪，判刑5年6月、4月（得易科罰金）。二審高雄高分院更認定張男收賄2次，改重判有期徒刑10年，洩密罪部分判刑4月，二審先行定讞。

收賄部分遭最高法院撤銷發回，更一審改判無罪，但更二審又認定僅收賄1萬元。全案再上訴，最高法院審理後，採信更二審見解，24日認定張男收賄1萬元，判刑5年6月，駁回上訴，全案定讞。

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