他手槍走火打爆對方肚子　1原因讓法官認定不算殺人未遂

▲彰化分局逮捕槍擊犯。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名吳男(51歲)為了清除廢棄物，與楊男先爆發口角，再拿出手槍恐嚇對方，拉扯中手槍不慎擊發，打穿對方肚皮，檢方依殺人未遂罪起訴，彰化地院審結，法官認為吳只構成過失傷害罪，加上楊未提告，因此改依槍砲、恐嚇兩罪，判吳應執行有期徒刑6年4月。併科罰金5萬元。

全案發生在2021年8月25日上午，判決指出，吳男在製香工廠與楊、葉及陳等人商談清除廢棄物事宜時，與楊發生口角後，返回工廠取出1把非制式手槍，將子彈裝入彈匣內，為了恫嚇楊男以拉滑套將子彈上膛，葉男見狀，旋即上前欲將該槍枝奪下，楊亦上前與吳拉扯，拉扯過程中，槍枝不慎走火，並擊穿楊肚皮。

另外，吳開槍後返回工廠，拜託林姓友人尋找藏匿處所，2人開著轎車南下前往員林市女性友人租屋處藏匿，隔天下午林男見轎車遭警備車包圍，便催促吳男趕緊往芬園鄉逃逸，彰化分局組成專案小組追查，將逃逸的2人逮捕到案。

法官認為，楊男中槍後，吳並未再接續朝對方射擊，反而表示要送他就醫，並無殺害對方的犯意。另外，吳與楊是因葉男土地上廢棄物清運事宜才認識彼此，難認有宿怨或深仇大恨而足以引發被告殺人動機。

▲彰化分局逮捕槍擊犯。（圖／ETtoday資料照）

由於吳男被依涉犯殺人未遂罪起訴，法官認為僅構成過失傷害罪，但因被開槍打傷的楊並未提告，因此依過失傷害及槍砲罪將吳判刑。至於林被依犯藏匿人犯罪，累犯，判處拘役30日，可易科罰金，全案可上訴。