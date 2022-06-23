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他揭日本再現台灣「黑心」鳳梨　批農委會：過了一年改善了嗎？

▲黃暐瀚接獲日本民眾反映台灣「黑心鳳梨」。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

▲黃暐瀚接獲日本民眾反映台灣「黑心鳳梨」。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

記者蘇晏男／台北報導

中國去年3月頒布「台灣鳳梨禁令」後，蔡政府另尋他國銷售，但卻傳出日本、新加坡出現大量我國進口的「黑心鳳梨」，而農委會當時歸咎是採收太早、冷鍊失調等。然而，媒體人黃暐瀚今（23日）指出日本網友反應，東京有賣場販售台灣鳳梨時，標註若變黑可無條件退貨僅；黃遂質疑，事隔一年此瑕疵問題未改善，並批，「這是台灣農民，想給世界看到的模樣嗎？」

黃暐瀚23日在臉書表示，去年三月中國停買台灣鳳梨之後，台灣鳳梨另尋出路，轉賣去日本、新加坡等，但沒想到當時新加坡竟出現大量「黑心鳳梨」，切開後內裡的柱心是黑色的，令許多新加坡人不敢食用，引來惡評。

黃暐瀚說，記得當時，農委會出面解釋，說是因為採收太早、冷鏈失調等等因素，既然知道原因，總該務求改善，這事已經過了一年，不知「黑心鳳梨」的問題，是否已獲得改善了嗎？

接著，黃暐瀚透露，昨天收到幾張日本網友寄來的照片，照相的地點是東京都足立區某賣場；照片中，超商架上擺著三種鳳梨，分別是日本沖繩鳳梨「388日圓」，台灣鳳梨「485日圓」以及菲律賓鳳梨「582日圓」。

黃暐瀚表示，這位網友發現，台灣鳳梨的標價單旁，還加註了一段文字：「由於產地天候不順的影響，偶爾會發生中間變黑的狀況。萬一買到了這樣的商品，會給您無條件退還，請携帶商品的票據，與賣場的工作人員聯繫」。

｢這個標示只有台灣鳳梨有，沖繩跟菲律賓的鳳梨，都並未標註『換貨提醒』。」黃暐瀚說，顯然，台灣鳳梨可能「有瑕疵」，台灣鳳梨可能會「黑心」這件事，不是首例、不是特例，而是頻繁發生到連賣場都乾脆直接標註提醒，歡迎直接換貨了。

黃暐瀚批評，這是台灣農民，想給世界看到的模樣嗎？同樣擺在架上，菲律賓的鳳梨，價格更好，賣相更佳，比台灣離日本更遠的菲律賓做得到，台灣難道做不到嗎？面對問題，才能解決問題。

黃暐瀚說，不管是冷鏈、介殼蟲或其他各種疑難雜症造成「黑心」，既然要賣去世界，就要做好賣向世界的準備，農民辛苦栽種，送到了海外，卻變成「可能黑心、歡迎換貨」的產品？光是想，都令人難過。

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