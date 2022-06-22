醉駕賓士撞死黃暐瀚母竟當場喝酒　美髮師撤上訴發監執行4年6月

▲方兆杰去年酒駕撞死黃暐瀚母親。（圖／翻攝方兆杰臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中美髮師方兆杰去年5月連續兩天酒駕，最終撞死名嘴黃暐瀚的母親，肇事後第一時間竟到超商買啤酒，企圖干擾酒測結果，一審將他依酒駕致死罪判刑5年4月，他提起上訴，台中高分院認他坦承犯行，改判4年6月；方再上訴到最高法院，但在今年4月間撤回上訴，全案定讞，台中地檢署證實，方已在今年4月29日發監執行。

台中高分檢表示，案經台中高分院二審判決4年6月，檢察官認二審判決為適當，未提上訴，且被害人家屬也未上訴，僅被告上訴至最高法院，而在今年4月間方撤回上訴，全案確定，另外，方在案發前一天酒駕涉公共危險罪，遭判刑3月，合併執行4年8月。

台中地檢署表示，全案定讞後，方已在今年4月29日發監執行，因被告在審理期間都是羈押狀態，判決確定後從台中看守所直接發監。

檢警調查，方兆杰（31歲）去年5月4日凌晨駕駛賓士車，先是因酒駕闖紅燈，遭到警方攔查，隨後因酒測值超標被帶回警局製作筆錄，同日上午11時許離開警局；未料，他於同日晚間10日許與朋友到KTV唱歌，竟於豪飲43杯威士忌後，5月5日凌晨3時許開車離開現場，結果途中將黃暐瀚母親撞死。誇張的是，方兆杰肇事後，第一時間竟是到超商買酒，企圖湮滅酒駕事實，事後遭羈押禁見。

▲方犯案後遭警方帶回移送法辦。（資料照／記者鄧木卿攝）

一審出庭時，方男開頭即向黃家人鞠躬道歉，表示自己相當懊悔，每天都抄寫心經，盼能迴向被害人及家屬；此外，方男表示，案發前幾日心情非常不好，所以才會喝酒，已知道自己鑄下大錯，希望和解盼法官能停止羈押，讓他出去賺錢，以行動彌補歉意，惟遭到駁回。

台中地院審理後，依酒駕致死罪，將方男判處5年4月刑期，至於前案的酒駕，則是判刑3月，得易科罰金18萬。方不服提上訴，台中高分院審理後，認方男在警方到場後，即當場承認是肇事者，且酒測是在方已自首坦承犯行後實施，因此符合自首要件，改判刑4年6月，至於前案的酒駕，則維持原審量刑，方上訴最高法院，於今年4月間撤回，全案確定。