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陳吉仲稱台灣農業最棒！揭安全管理盡善盡美　這2項標章合格率100%

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／農委會提供）

▲陳吉仲表示，台灣農業生產技術是世界數一數二。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

「2022年台北國際食品展覽會臺灣館」今（22日）開幕，農委會主委陳吉仲提到，台灣農業是最棒最讚的，原因是在全世界台灣生產技術數一數二、安全管理更是盡善盡美，尤其產銷履歷跟有機標章檢驗合格率100%。

陳吉仲自信的說，台灣農業生產技術在全世界是數一數二，安全管理更做到盡善盡美，以產銷履歷跟有機標章來看，面積已超過8萬多公頃，檢驗合格率百分百，這在全世界很少看到，不只安全管理最好，動植物檢疫一樣是盡善盡美。

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陳吉仲指出，而好的農漁畜產品背後要有農漁民付出，跟政府把關防疫檢疫、安全用藥，因此對台灣農漁畜產品非常有信心，不僅國內消費者喜愛，也可前進國際市場。

陳吉仲介紹，今年臺北國際食品展展期為6月22日至25日，其中6月25日開放一般民眾進場參觀。今年臺灣館分為「農糧精品區」、「畜禽產品區」、「水產品區」、「調理食品區」、「農村好物區」及「TGA農業品牌區」等6大展區，有各式各樣由產地直送的農、漁、畜新鮮食材，以及創意零食、美味調理食品、精緻農業伴手禮及外銷品牌精品。

另外，農委會表示，「臺灣館」將舉辦十大人氣商品票選活動，其中網路投票自6月17日起至21日止，接下來將進入4天展期的實體票選階段，專業買主及民眾都可在展會現場參加票選活動，除可獲得活動小禮品，展期結束後也將有機會抽中智能鍋、烤箱等多項好禮，歡迎國內外買主與消費者踴躍前往參觀選購。
 

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