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幼童遭「幼兒園長體罰」濺血昏迷…撐26天慘死！母泣誓為兒討公道

▲▼ 7歲男童被體罰慘死。（圖／翻攝自微博）

▲7歲男童被體罰慘死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州一名7歲幼童在早教機構蹊蹺受傷後重度昏迷，搶救26天後身亡，死因疑似被老師體罰所致。孩子母親了解到，「有4名老師口供一致地指出，孩子受傷系遭到機構負責人的體罰。」母親控訴，早教機構有攝影機，但被告知當天因故沒有錄像，「作為家長，不會接受任何調解，也不會以任何形式諒解對方，唯一的要求就是依法嚴懲。」

綜合陸媒報導，男童的母親張女士介紹指，兒子就讀於廣州一間名為「全優暢想家」的教育機構的幼小銜接班，還有不到1個月的時間就可以畢業。但5月25日下午，張女士接到機構王姓女負責人的電話稱，兒子不慎從樓梯上跌落，已被送往廣州中山大學第三附屬醫院救治。

張女士趕到醫院後，機構方面仍表示是「摔傷」。不過，醫生經檢查後對孩子的受傷原因存疑，認為種種傷情並不像由樓梯跌落所致。隨後，張女士報警處理。

事後，當日在場的4名老師的口供都顯示，「孩子受傷是遭到王女的體罰。」據稱，事發當日下午，男童因為午休後跑出教室，隨後被擔任園長的王女抓回體罰。王女曾一巴掌扇到男童顳骨，導致出現流鼻血情況，之後繼續將男童毆打致昏迷才送院醫治。

5月26日，王女被警方刑事拘留。及至6月2日，警方出具「破案告知書」顯示，「王某涉嫌故意傷害一案，我局認為主要犯罪事實已經查清，相關證據已經獲取，主要犯罪嫌疑人已經到案，現批准破案。特此告知。」

男童的情況在住院後一度惡化，出現創傷性急性硬膜下出血、失血性休克、多處挫傷等情況，直至20日凌晨5時許死亡。張女士指，孩子週二（6月21日）在廣州市公安局法醫解剖部檢驗中心進行屍檢，屍檢結果要一週後才可完成，但根據目前的死亡醫學證明書推斷，死因為「創傷性急性硬膜下出血」。

針對事件，廣東全優加教育發展有限公司21日發布聲明指，得知員工涉嫌故意傷害事件，深感震驚和萬分痛心，對受害者家屬深表同情。不過，該消息隨後被刪除。而目前，涉事的天河全優暢想家樂園大門鎖上，貼出「停業中」告示。

6月22日，廣州天河公安發布情況通報稱，5月25日13時許，廣州市天河區某早教機構負責人王某（女，48歲）在管教一名男童黃某（7歲）時，涉嫌用腳踢黃某腿部致其摔倒受傷，後該男童被送往醫院救治，診斷結果為顱腦受傷。

通報稱，5月26日，男童母親向天河警方報警，警方即派員到場處置，並將嫌疑人王某控制。6月20日凌晨，受傷男童在醫院搶救無效死亡。經檢察機關批准，王某因涉嫌故意傷害被天河警方依法執行逮捕。目前，案件仍在進一步偵辦中。

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