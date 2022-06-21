酒駕撞死交管工！熱褲妹「外套蓋頭」移送　死者家屬：還我們公道

▲淡水熱褲妹3度酒駕撞死工人，今下午遭移送。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市一名沒有駕照的29歲女子林筱路21日凌晨酒駕撞死交管工人，而經查，她當時酒測值高達0.77mg/L，且這次還是她第3度酒駕，誇張行徑令人咋舌。林女今下午被依過失致死、公共危險罪嫌移送法辦，而她刻意用藍色外套遮住頭部，企圖躲避媒體拍攝，且全程低頭不發一語。

警方調查，林女家住淡水，昨(20日)晚間與友人在台北市吉林路一處台式餐廳聚餐，林女自稱喝了幾杯紅酒，21日凌晨開著要價200多萬元的BMW Z4敞篷跑車載著同樣住在淡水的黃姓閨蜜準備返回淡金路住家，不料途中工人正在施工整修柏油路，林女當場衝進工地，猛力將正在執行交管的方姓工人(54歲)撞飛。

林女肇事後第一時間還想跑，其他工人見狀後立即將其攔下，還一度與林女發生口角；由於車禍地點鄰近竹圍派出所，警方也火速趕抵現場，最終林女在黃姓閨蜜的攙扶下搖搖晃晃走進派出所，酒測值高達0.77mg/L。

經查，林女不但有詐欺、毒品前科，更曾有2次酒駕記錄，這次是她第3度酒駕，且誇張的是，她根本沒有駕照。今下午2時，林女被依過失致死、公共危險罪嫌移送法辦，而她刻意用藍色外套遮住頭部，企圖躲避媒體拍攝，且全程低頭不發一語。

另外，死者方男家屬下午也到了地檢署，其姊姊忍不住情緒爆哭表示，弟弟因為疫情關係工作受到影響，才因此去打工，「弟弟很善良，就這樣走掉了」，而哥哥則憤怒稱，「酒駕真的是社會的毒瘤」，希望政府能還家屬一個公道。