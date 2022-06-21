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81分鐘白忙？恩恩收治排序無法排前　醫曝消防局「竟沒說關鍵4字」

▲▼恩恩父親首度出面。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲恩恩父替兒子恩恩討回延誤就醫的真相。（圖／記者陳以昇翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

中和2歲男童恩恩於4月19日過世，是全國首位確診重症死亡個案，外傳導致恩恩延誤送醫81分鐘喪命的關鍵，就是新北市府獨步全台的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定。醫師杜承哲醫師則提醒，若當時消防局能提到意識昏迷，「這一點會在檢傷上，大大讓恩恩被收治的順位提前。」

不願寶貝兒子恩恩白白喪命，恩恩爸要求市府公布求救錄音檔，卻屢遭刁難。據《鏡週刊》報導，恩恩媽4月14日午間6點撥打電話向119求救，但由於侯市府規定「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，因此消防局在接獲恩恩媽電話後，打了多通電話給中和衛生所，請求准許派車，不料卻只聽到「現在是下班時間」、「所有線路忙線中」語音，電話直接被掛斷。

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消防局嘗試違反侯市府規定，跳過衛生單位，直接要求醫院收治恩恩，卻也踢到鐵板遭拒收，最終拖延整整81分鐘，重症的恩恩才得以送醫。

在整起事件中，侯市府出現2大致命錯誤，分別為獨步全台的政策「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定、以及「防疫派遣中心」在救援恩恩的過程中，衛生所竟然無人能及時接聽電話。

對此，醫師杜承哲在臉書提醒，被忽略延誤就醫的關鍵，「就是消防局未清楚向醫院說明患者情況，他們僅提到發燒，竟未提到最重要的意識昏迷。這一點會在檢傷上，大大讓恩恩被收治的順位提前。」

稍早新北衛生局也急發6點聲明指出：

一、所有資料證據，包括錄音檔案在內，都已經送交司法單位。只要偵辦需要，所有人都會接受調查，沒有例外。

二、我們是依照「當時」中央的相關規定執行，也在事情發生後，將當時的處理流程和時序，送交中央，中央的公開答覆是「沒有延誤就醫」。

三、中央疫情指揮中心成立了兩年多來，交付全國地方衛生局須依照中央指引配合執行辦理各項防疫工作，新北市衛生局設置有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼等多線電話，提供各防疫單位橫向聯繫管道。

四、4/14當天新北市確診360人、居隔人數高達1萬多人是全國最多，依據當時中央防疫規範，針對確診者及接觸者的處置有諸多繁瑣流程，包括確診者收治、疫調、匡列，接觸者居隔管理、採檢，每一個個案、居隔者都要由衛生局、衛生所人員透過電話反覆聯繋多次，當時衛生局、衛生所每天電話量暴增，每一位同仁都在工作崗位上努力認真協助每一通民眾來電的需求。

五、若進線通報為快篩陽或確診個案，處理同仁都需先在中央法定傳染病系統輸入個資以核對是否為確診或隔離個案，以便後續依傳染病防治法規定進行處理。4/14晚間衛生局同仁接獲消防局來電通報，主動詢問個案狀況得知有出現紫斑症狀，立即連絡雙和醫院調度專責病床安排收治，醫院回覆可收案便立即通知家屬及119送醫。

六、再次呼籲外界、有心政論人士及部份參選人勿過度放大解讀、惡意曲解同仁通話中語氣，抹煞同仁的努力與付出。

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關鍵字：

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