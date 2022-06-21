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社會 社會焦點 保障人權

熱褲妹撞死人畫面曝！醉駕BMW敞篷狠奪命　 下半身消失遭上銬

記者陳以昇、蔡怡萍／新北報導

29歲林姓女子酒後駕駛超過200萬元的BMW敞篷車，行經新北市淡水區民權路時，高速撞上方姓工人，導致對方傷重不治，肇事後一度還不肯下車。而最新撞擊驚悚畫面也曝光！

竹圍酒駕女撞死義交。（圖／網友提供）

▲熱褲酒駕女開BMW敞篷車撞死工人。（圖／網友提供）

據了解，林女事發前曾在台北市區與朋友喝酒，21日凌晨2時許她駕駛BMW敞篷車載著黃女（28歲）準備返回位於淡水的住家，結果在行經新北市淡水區民權路與民族路口時，直接撞進鋪路工程的施工現場，再撞上方姓工人（54歲）。方姓工人當時正在指揮交通，還來不及反應就被撞飛，送醫急救仍因傷重宣告不治。

然而，林女肇事之後不僅沒有下車，反而還繼續開車往前移動，一旁的工人見狀立即開來工程車擋住去路。由於事發地點就在竹圍派出所前，工人攔下林女之後聞到濃濃酒味，立即向警方求助。

竹圍酒駕女撞死義交。（圖／網友提供）

▲酒駕女路口撞飛工人，送醫後仍傷重不治。（圖／網友提供）

還有目擊民眾拍下現場畫面，只見林女疑似醉到站不穩，全程倚靠黃女攙扶；而黃女一邊扶著林女，一邊回頭與警員大聲爭執，不僅大力甩手，還大聲喊了一句「不用啦」，吵完之後兩人就在路邊抱成一團，低著頭說話，還一直晃來晃去，彷彿完全沒有意識到已經闖下大禍，毫不在乎的態度連路人都看不下去，直呼「不能原諒」。

▲▼ 熱褲妹酒駕撞死義交，下半身失蹤、遭警方移送。（圖／記者陳以昇攝）

▲林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路工地時撞死工人，遭警方移送。（圖／記者陳以昇攝）

警方將兩人帶回派出所，經檢測林女的吹氣酒精濃度高達0.77mg/l，她坦承事發之前有喝了幾杯紅酒，訊後被依公共危險、過失致死罪嫌送辦；同車的黃女則被依《道路交通管理處罰條例》裁處6000元至1萬5000元罰鍰。

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