紐西蘭爆街頭「隨機刺人」釀5傷　現場留一把大菜刀！男嫌被捕

記者張寧倢／編譯

紐西蘭警方表示，北島奧克蘭今（23）日早上發生隨機持刀刺人案件，共有4人因中度傷勢被送醫，一名男嫌在過程中受傷並遭到拘留，犯案現場則留有一把大型廚房用刀。目擊者們表示，傷者包含一名等公車的女子與海灘上的一對亞裔年長夫婦，「人們全在尖叫，一切都發生得太快了。」

▲奧克蘭發生隨機持刀傷人案件，4名無辜路人遭刺傷。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

根據紐西蘭主流媒體「Stuff」報導，奧克蘭北岸市麥蘭吉灣（Mairangi Bay）街道23日上午發生隨機刺人案件，警方隨後證實有4名被害者受到「中度」傷勢，被送往奧克蘭醫院。地區警長哈桑（Naila Hassan）表示，從警方接獲報案到襲擊者被民眾制止，過程僅10分鐘，若沒有部分民眾「極為勇敢」的干預、阻擋嫌犯，這起事件可能會有更糟的後果。

警方表示，一名男性嫌犯在被捕時受了傷，現場發現一把大型廚房用刀，這似乎是一起隨機攻擊案件，但目前並未有仇恨犯罪的跡象。附近一家咖啡廳員工伊薩克洪（Issac Hong）向媒體表示，一名女子在咖啡聽對面的公車站遇刺後，兇嫌前往穆雷灣（Murrays Bay）海灘襲擊一對年長的亞裔夫婦。他轉述附近目擊者說法稱，兇嫌後來又跑到麥蘭吉灣，遭一名工地建築工人追捕，最終才被警方逮到。

YENİ ZELANDA:

Ülkenin kuzeyindeki Auckland'ın sahil kesiminde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişinin yaralandığı ifade edildi. Polis, şüphelinin gözaltında olduğunu açıkladı. pic.twitter.com/QU3jWt6YEv — Dünyadan Duymadıklarınız (@dunyahaberburda) June 23, 2022

另一名出門遛狗的女士則說，建築工人用拐杖阻止了兇嫌，她當時先是看到一名穿帽T的男子從路邊跑出來，就開始刺人，他追著一名17歲的女孩，「我們認為她嚇傻了，她發出尖叫。」這名女士一度離兇嫌只有20公尺，她接著說，「他刺傷了2個人，完全是隨機的……這一切發生得非常快。然後他試圖刺傷另一名10多歲的女孩，但她逃走了。」

當地婦女塔匹雅（Maria Paz Tapia）說，人群都在逃跑，警察也拿著大把的槍出現了，還有人倒在地上，「人們全在尖叫，一切都發生得太快了。」帶著5歲女兒和1歲兒子的媽媽貝特（Alexandra Bate）說，當時她只知道要跑，朝著房屋內直奔而去，因為那裡才會讓他們安全，「我們不知道發生了什麼。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》