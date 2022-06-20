澳洲血液調查「確診數為官方2倍」　至少17％成年人曾染疫

▲澳洲已開始和病毒共存，取消國際旅行限制、社交距離和戴口罩等防疫限制。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲一項血液抗體調查顯示，澳洲確診數在Omicrom病毒高峰期過後，實際確診數可能是官方數字的兩倍，目前官方公布確診數為775萬例。

根據《坎培拉時報》報導，澳洲國家免疫研究與監測中心（NCIRS）和新南威爾士大學柯比學院（Kirby Institute）針對5185名年紀在18至89歲的捐血者進行研究，結果發現曾感染新冠病毒的人數是官方公布數的兩倍，截至今年2月底，至少有17％的澳洲成年人確診過新冠肺炎。

這項研究是在今年2月底至3月初進行的，原本同樣被稱作防疫模範生的澳洲，感染人數維持在20多萬例，但在年初Omicrom病毒入侵後，單日確診數激增50倍，目前官方公布確診數為775萬例。

科比學院首席研究員馬查萊克（Dorothy Machalek）表示，「捐血者抗體陽性的人口組成和2月回報的病例模式相同，新南威爾士州、維多莉亞州和昆士蘭爆發了大規模的疫情，其中年輕捐血者的感染率最高，與該年齡組的確診比例相同。」

目前澳洲確診數為775萬例，其中20至29歲的確診數佔了約84萬例，80至89歲的確診數則為7萬1752例；總病歿人數為9268人，以80至89歲的老年人最多，達3141人，20至29歲的的死亡數僅27人。澳洲16歲以上青少年與成人的新冠疫苗完整接種率已超過95％，有資格接種第三劑的人口中，已有70.3％完成接種。