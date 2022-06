2000人全脫光！澳洲裸泳春光無限　她嗨喊：充滿青春活力

▲活動舉辦當下,氣溫只有攝氏5度。(圖/翻攝自推特/Dark Mofo)

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲塔斯馬尼亞一年一度的Dark Mofo藝術節22日迎來重頭戲「裸泳」,大約2000人全身脫光,只戴著泳帽,在氣溫只有攝氏5度的狀態下,衝進德文特河(Derwent River)冰冷的水中,慶祝冬至到來。其中一名女性參加者透露,在他人面前全身脫光是種自我挑戰,「這讓我充滿青春活力」。

Thousands braved the chilly waters of the Derwent to celebrate the winter solstice in the @Dark_Mofo nude swim this morning!



Reporter @alxalvaro was there to chat to some of them as they emerged and warmed up. pic.twitter.com/XQwkSa6QQ9