2000人全脫光！澳洲裸泳春光無限　她嗨喊：充滿青春活力





▲活動舉辦當下，氣溫只有攝氏5度。（圖／翻攝自推特／Dark Mofo）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲塔斯馬尼亞一年一度的Dark Mofo藝術節22日迎來重頭戲「裸泳」，大約2000人全身脫光，只戴著泳帽，在氣溫只有攝氏5度的狀態下，衝進德文特河（Derwent River）冰冷的水中，慶祝冬至到來。其中一名女性參加者透露，在他人面前全身脫光是種自我挑戰，「這讓我充滿青春活力」。

Thousands braved the chilly waters of the Derwent to celebrate the winter solstice in the @Dark_Mofo nude swim this morning!



Reporter @alxalvaro was there to chat to some of them as they emerged and warmed up. pic.twitter.com/XQwkSa6QQ9 — News Breakfast (@BreakfastNews) June 22, 2022

澳洲廣播公司（ABC）報導，這場裸泳活動是Dark Mofo藝術節的尾聲，大約2000人天還沒亮就聚集在一起，穿著外套、圍著毛巾，等到上午7時42分日出破曉時，扔下身上所有隨身物品，只戴著泳帽就衝進冰冷水中。

"The adrenaline is running ... You’d think you’d be uncomfortable, but you’re not."



More than 2000 hardy souls have bared all for a midwinter dip in Hobart, marking the shortest day of the year.



More via @ethos03 https://t.co/L03IeR9vHw



Rob Blakers - @aap_photos#DarkMofo pic.twitter.com/2wE8hN8JYo — Australian Associated Press (AAP) (@AAPNewswire) June 22, 2022

參加者凱瑞透露，雖然在人群中赤裸身體感到有些不習慣，但這是種自我挑戰，走出舒適圈，「我想我是最後一個走出水中的人，這讓我充滿青春活力，我不想早早變老」。也有其他參加者說，現場氣氛不錯，「這裡每個人的心態都極好，就像是一場派對」。

第一屆裸泳活動於2013年登場，2020年因新冠疫情大流行取消，2021年再度回歸，但活動時間縮短。裸泳活動的工作人員奇索姆（Gemma Chisholm）表示，活動的人氣越來越高，門票2天內就賣光。