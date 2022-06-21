破產富豪隱居荒島25年　「2女相伴」超滿意！78歲想再找人陪了

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲男子格拉辛（David Glasheen）過去靠著股票經紀人的工作致富，百萬財產卻因1987年的股災一夕蒸發，家人離開後他黯然移居孤島，只有2名「美女假人」和野狗作伴。他非常滿意這樣與世隔絕的生活，但經過25年，高齡78歲的他滿頭白髮，身體不如以往，令他不得不承認，可能無法繼續獨居下去。

▲ 格拉辛有野狗和假人做伴，獨居生活不孤單。（圖／翻攝自YouTube）

根據《每日郵報》，格拉辛曾在雪梨過著人人稱羨的生活，和妻小一家4口住在海景豪宅，但1987年股市崩盤使他失去所有財產，家人不久後也選擇離開他，他便在1991年遠離塵囂，和女友丹妮絲（Denise）搬到昆士蘭州北部的復原島（Restoration Island），但丹妮絲生下他們的孩子後，為了孩子的生活決定搬回家，格拉辛便開始獨居生活。

野外生活並不容易，格拉辛剛搬到島上時只帶了幾件衣服、手電筒、牙刷、牙膏、一灌辣椒粉和書，但現在有了太陽能網路設備、書籍和2名假人，還有心愛的野狗Zeddie作伴。他自己搭建簡易的房子，集雨作為飲用水，生火、狩獵、捕魚都是他的日常，「就像生活在侏儸紀公園一樣」，島上還有椰子、杏仁、櫻桃等食物，每年也會搭小船到海港城市凱恩斯（Cairns）採買罐頭和乾貨。

他對獨居生活十分滿意，甚至希望自己不是在城市出生，而是從小在島上長大，但如今78歲的他身體大不如前，「我不再是18歲了，身體變得沉重、僵硬」，先前因暈倒摔斷髖骨，還有血栓問題，再不治療可能致命，但他並不打算離開生活25年的家園，而是希望徵求有適當技能的人到島上陪他一起生活，在他身體出狀況時能夠幫忙，也願意支付津貼，但目前並沒有人伸出援手。

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