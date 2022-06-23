退休法令需知曉　勞工安心理財規劃一把罩

▲台南市勞工局與勞動部擬訂於7月6日於南門勞工育樂中心及7月13日於善化啤酒廠辦理「2022年度勞工退休金制度及法令說明會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升勞工退休金法令之認知，讓勞工能在台南安心地享受退休生活、落實黃偉哲市長「希望家園」理念，勞工局與勞動部擬訂於7月6日於南門勞工育樂中心及7月13日於善化啤酒廠辦理「2022年度勞工退休金制度及法令說明會」。

勞工局王局長鑫基表示，我國的退休金制度主要規範在勞動基準法及勞工退休金條例兩部法令裡，前者即所謂舊制退休金，而後者則為新制退休金，雖然勞工退休金條例已於2005年7月1日全面實施，但台南市轄內仍有7332家事業單位、16萬3079位勞工朋友們仍適用舊制退休金制度，有鑒於此，勞工局亦積極督促事業單位依法提撥舊制退休金，2022年度截至5月底，轄內事業單位已依法提撥13億8165萬6333元，除此之外，經勞工局之查核及輔導，轄內事業單位於本年度更依法從舊制勞工退休金準備專戶支付16億2750萬9371元勞工退休金。

因轄內仍有為數不少之勞工朋友們適用舊制退休金制度，故針對提升轄內勞工退休法令的認知，便有其重要性存在，為此，勞工局與勞動部遂研擬規劃辦理「2022年度勞工退休金制度及法令說明會」，並於說明會排訂舊制退休金及新制退休金的相關說明課程，希望能具體落實保障勞工的退休金權益。

王鑫基局長進一步說明，除了相關退休金法令的說明課程外，勞工局更與勞動部規劃了創新的金融理財教育課程，並選任臺灣證券交易所之專業級講師於說明會授課，並講解有關退休金理財規劃、金融知識宣導等相關知識，希望勞工除了能瞭解自身的退休金權益外，更能妥善規劃自己的退休金，以保障自身的退休福祉。

有關「2022年度勞工退休金制度及法令說明會」，時間、地點及報名QRcode如下，歡迎事業單位踴躍報名。若有報名方式等相關疑問，歡迎撥打民治市政中心06-6322331轉6415、6416或6859；永華市政中心:06-2991111轉1065、8375、8566或8432。