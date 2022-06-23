　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

退休法令需知曉　勞工安心理財規劃一把罩

▲台南市勞工局與勞動部擬訂於7月6日於南門勞工育樂中心及7月13日於善化啤酒廠辦理「2022年度勞工退休金制度及法令說明會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局與勞動部擬訂於7月6日於南門勞工育樂中心及7月13日於善化啤酒廠辦理「2022年度勞工退休金制度及法令說明會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升勞工退休金法令之認知，讓勞工能在台南安心地享受退休生活、落實黃偉哲市長「希望家園」理念，勞工局與勞動部擬訂於7月6日於南門勞工育樂中心及7月13日於善化啤酒廠辦理「2022年度勞工退休金制度及法令說明會」。

勞工局王局長鑫基表示，我國的退休金制度主要規範在勞動基準法及勞工退休金條例兩部法令裡，前者即所謂舊制退休金，而後者則為新制退休金，雖然勞工退休金條例已於2005年7月1日全面實施，但台南市轄內仍有7332家事業單位、16萬3079位勞工朋友們仍適用舊制退休金制度，有鑒於此，勞工局亦積極督促事業單位依法提撥舊制退休金，2022年度截至5月底，轄內事業單位已依法提撥13億8165萬6333元，除此之外，經勞工局之查核及輔導，轄內事業單位於本年度更依法從舊制勞工退休金準備專戶支付16億2750萬9371元勞工退休金。

因轄內仍有為數不少之勞工朋友們適用舊制退休金制度，故針對提升轄內勞工退休法令的認知，便有其重要性存在，為此，勞工局與勞動部遂研擬規劃辦理「2022年度勞工退休金制度及法令說明會」，並於說明會排訂舊制退休金及新制退休金的相關說明課程，希望能具體落實保障勞工的退休金權益。

▲台南市勞工局與勞動部擬訂於7月6日於南門勞工育樂中心及7月13日於善化啤酒廠辦理「2022年度勞工退休金制度及法令說明會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長進一步說明，除了相關退休金法令的說明課程外，勞工局更與勞動部規劃了創新的金融理財教育課程，並選任臺灣證券交易所之專業級講師於說明會授課，並講解有關退休金理財規劃、金融知識宣導等相關知識，希望勞工除了能瞭解自身的退休金權益外，更能妥善規劃自己的退休金，以保障自身的退休福祉。

有關「2022年度勞工退休金制度及法令說明會」，時間、地點及報名QRcode如下，歡迎事業單位踴躍報名。若有報名方式等相關疑問，歡迎撥打民治市政中心06-6322331轉6415、6416或6859；永華市政中心:06-2991111轉1065、8375、8566或8432。

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
27歲女下體長「龍眼大腫塊」　竟和免治馬桶有關
中國驗出「台灣竹筴魚包裝」有新冠病毒　農委會反擊了
快訊／北市信義區大停電！　台電緊急搶修中
「當警察只是副業」喝花酒開賭場　彰化惡警2大過3小過將汰除
快訊／超狂！大谷翔平飆13K破紀錄　官網驚嘆：難以置信
暑假還沒到！「電力備載容量」竟亮這燈　網嚇：完蛋
陳家欽「一理由」申請提早退休　蘇貞昌難以拒絕
iPhone充電線又壞？　一票揭有「1習慣」就完了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022雲林縣電競派對　結合產官學展現電競產業多元魅力

嘉義市殯葬園區聯外道路長年打結　中央納入生活圈道路解套

新港奉天宮跨界發行隱形眼鏡　限量1.5萬組過爐加持祈福

中央擴大對象自購6千劑　南投65歲+長者可免費施打肺炎疫苗

退休法令需知曉　勞工安心理財規劃一把罩

嘉義縣消防設備會審勘短片宣導　《西遊記》題材入戲

竹山鎮成立自救會監督綠能中心計畫　南投縣議員：請縣府另覓廠址

學校視訊教學聽障生難懂補習班卻實體上課　蔡淑惠批台南矛盾防疫

趕搭夏日玩水風潮　台東72位立槳證照教練帶領體驗「台東藍」

「2022Just for Kids 台東童樂會」暑假開跑

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

熱褲妹酒駕前取車畫面曝　被通緝2次還賣帳戶給詐團

爸聽女兒外面欠38萬被追討　怒瞪5秒！聽是學貸秒鬆口氣

2022雲林縣電競派對　結合產官學展現電競產業多元魅力

嘉義市殯葬園區聯外道路長年打結　中央納入生活圈道路解套

新港奉天宮跨界發行隱形眼鏡　限量1.5萬組過爐加持祈福

中央擴大對象自購6千劑　南投65歲+長者可免費施打肺炎疫苗

退休法令需知曉　勞工安心理財規劃一把罩

嘉義縣消防設備會審勘短片宣導　《西遊記》題材入戲

竹山鎮成立自救會監督綠能中心計畫　南投縣議員：請縣府另覓廠址

學校視訊教學聽障生難懂補習班卻實體上課　蔡淑惠批台南矛盾防疫

趕搭夏日玩水風潮　台東72位立槳證照教練帶領體驗「台東藍」

「2022Just for Kids 台東童樂會」暑假開跑

用電亮「黃燈」　午間達3955.6萬瓩再創新高　

直播／LV「貨車包」可愛爆棚　2023春夏男裝到底誰設計的

「性愛教官」大眾泳池脫了！丁字褲掉出辣臀　比基尼直播突匆忙中斷

27歲女下體長「龍眼大腫塊」　醫揪1習慣釀禍！竟和免治馬桶有關

LIVE／傳病例降至4萬多例　指揮中心最新說明

庫茲馬與KCP恐連2年被交易！　看勇士冠軍遊行感覺好糟

屁顛金跟進廚房「秒變食材」　滿臉白粉無辜盯媽：我是來幫忙的…

帶電鍋是小case！飯店員工見客「搬2物進房」傻了：叫貨車送來

長照住民確診死亡率高15倍！　藍營轟用藥指引慢半拍：根本制度殺人

2022雲林縣電競派對　結合產官學展現電競產業多元魅力

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

彰化阿伯寺廟為家　癌末瘦到40kg

海上都蘭山？　專家：幸運才能看見

新港奉天宮跨界發行隱形眼鏡

勞工安心理財規劃一把罩

好消息！雲林6歲重症男童已出院

花蓮疫苗覆蓋率較全國低　30歲以上差距拉大

興大「甘吟釀」諧音念來超邪惡

蔡淑惠批台南矛盾防疫

臺南市勞工局辦理青少年職涯規劃研習營

花蓮夏戀嘉年華演唱會　卡司全曝光　

金門大橋試燈　夜空放七彩炫光

婦落水被救　網：沒蓋臉應是活著

環警監聯合稽查在安平

台北國際食品展登場　台東展現慢食力

更多熱門

相關新聞

臺南市勞工局辦理青少年職涯規劃研習營

臺南市勞工局辦理青少年職涯規劃研習營

臺南市政府勞工局為協助青少年了解自我工作職能優勢、釐清職涯方向及提升未來就業競爭力，將於2022年7月6-8日及19-21日在關子嶺勞工育樂中心辦理三天兩夜「Young職涯亮未來」青少年職涯規劃研習營活動2場次。

3房沒市場！　房仲曝「萬年1字頭區」靠這族群翻身

3房沒市場！　房仲曝「萬年1字頭區」靠這族群翻身

警政署長陳家欽30日退休　接任人選呼聲最高是這3人

警政署長陳家欽30日退休　接任人選呼聲最高是這3人

勞工、勞保「紓困貸款」大不同！　一表看兩者差異

勞工、勞保「紓困貸款」大不同！　一表看兩者差異

40萬勞工注意！「勞保紓困貸款」7月調高利率　每月多付5元

40萬勞工注意！「勞保紓困貸款」7月調高利率　每月多付5元

關鍵字：

退休法令勞工安心理財規劃

讀者迴響

熱門新聞

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

小S登韓綜「劉在錫看到我了」！

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面