　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警政署長陳家欽提前退休30日生效　接任人選呼聲最高是這3人

▲警政署署長陳家欽，由台南市警局長方仰寧陪同，到白河分局慰問第一線執勤員警及協勤民力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警政署署長陳家欽證實將在6月30日提前退休。（圖／記者林悅翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署長陳家欽22日驚傳將提前退休，引發全國警界譁然，今天內政部次長陳宗彥也證實接到陳家欽的申請退休報告，並表示陳家欽是在20日遞交退休申請，目前該案已在銓敘部審核，預計在6月30日就會生效，外界關心陳家欽突然申請退休，應與綠營高層著眼布局2022年地方大選選戰有關。

對此消息，警政署22日上午也證實，警政署表示：有關陳家欽署長申請退休一事，警政署聲明：「基於警察世代交替及經驗傳承，署長確有退休規劃，並考量距離年底大選將屆，為讓府院提前佈局，所以提前提出退休報告，並強調絕非是因為人事鬥爭、政治介入等問題，均為子虛烏有。」陳家欽藉此說明，駁斥遭政治力介入撤換。

▲中央警察大學新任校長陳檡文就職 徐國勇：培養治安人才責任重。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中央警察大學新任校長陳檡文。（圖／記者郭世賢翻攝）

警界盛傳，未來警政署長最有希望接任人選，以台北市警局長楊源明、高雄市警局長黃明昭、以及警大校長陳檡文3人較有可能，但因陳檡文與陳家欽均為警大45期同學、雖然較陳家欽年輕，陳檡文若接任署長，任期最多也僅比陳家欽多半年、楊源明為警大47期、黃明昭為51期，若綠營考量全國警察領導工作及配合地方選務維安勤務規劃，當屬後兩者較有可能出現。

▲台中市警局長楊源明接任台北市警局局長、原缺由警政署副署長蔡蒼柏接任。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市警局局長楊源明。（圖／記者張君豪翻攝）

其中高雄市警局長黃明昭更曾在行政院長蘇貞昌任職台北縣長時擔任台北縣刑大大隊長、歷任台北市刑大、基隆市警局長、刑事局副局長、警政署警政委員期間與綠營互動良好，甚至一度被綠營高層規畫要接任新北市警局長重要職務。

▲高雄市警察局長黃明昭。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市警察局長黃明昭。（圖／記者許宥孺攝）

後來在升任高雄市警局長期間，因認真投入防疫、治安交通工作，深獲高雄市長陳其邁肯定，加上疫情持續蔓延、以及今年底全國地方大選，及未來2024年總統大選等全國重要選務工作上，綠營勢必在防疫、選務查賄制暴等重要警政工作上選擇可信賴的警政署長，警界內部普遍預期高雄市警局長黃明昭出線機會較高。

【相關新聞】

快訊／汐止35噸聯結車輾過機車　一對男女慘壓輪下失去心跳

►天虹副總撞死人獲禮遇！議員痛批：警要死者家屬交出健保卡查病史

►天虹副總撞死人「水很深」！刑事局副局長認了　傍晚自請處分

 

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
這裡要發錢了！　每人爽領2000元紓困金
司機偷董事長保險箱1178萬！　拿去打賞暴乳女主播
大S、具俊曄甜蜜合照曝光！　無名指刺婚戒
婚前「搞上未婚妻媽媽妹妹」！　他Call in揭荒唐4人行
快訊／台股急殺350點　台積電大跌近2％
LIVE／起底熱褲妹！3度酒駕無照撞死人　背景不單純
10秒測死亡風險！　無法做1動作「易中風猝死」
煙火秀！大谷翔平3分砲　相隔7場開轟
快訊／被爆新歡是「男團成員」　楊繡惠回應了
確診咳不停！他一照X光「肺部爬滿傷疤」　嘆：打過3劑了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

皮包骨3兄弟太可憐「捐款逾620萬」　視障老三獲救5天胖了1Kg

司機偷董事長保險箱　半年行竊66次得手1178萬...打賞暴乳女主播

拜託警察開罰還給錢！租賃業行賄黑幕曝　內行人揭「鑽洞」手法

和15歲小女友%%5次！　家長發現氣炸怒告...男遭判1年4月

老議長之子命喪火場　橫跨政商學「常關心鄰居」打疫苗身影曝光

台中深夜大火2死！倖存母女「跳樓逃生」　躲陽台求救驚險畫面曝

洩民眾個資給詐騙集團　檢調大搜索警所...涉案嚴重1警遭聲押

台北龍山寺化緣踩到乞丐地盤　她挨罵「假尼姑」還被問：陪睡嗎

詐領「安心旅遊補助」33萬　旅遊集團總監認了造假行程出5團

藏帆布下、管線夾層！高雄20非法移工躲貓貓　雇主和仲介全抓了

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

2男新買BB槍「想測威力」　朝高雄輕軌玻璃牆開一發

奴才記錄幫毛孩鋪床SOP　全套「粉嫩裝備」萌翻網

皮包骨3兄弟太可憐「捐款逾620萬」　視障老三獲救5天胖了1Kg

司機偷董事長保險箱　半年行竊66次得手1178萬...打賞暴乳女主播

拜託警察開罰還給錢！租賃業行賄黑幕曝　內行人揭「鑽洞」手法

和15歲小女友%%5次！　家長發現氣炸怒告...男遭判1年4月

老議長之子命喪火場　橫跨政商學「常關心鄰居」打疫苗身影曝光

台中深夜大火2死！倖存母女「跳樓逃生」　躲陽台求救驚險畫面曝

洩民眾個資給詐騙集團　檢調大搜索警所...涉案嚴重1警遭聲押

台北龍山寺化緣踩到乞丐地盤　她挨罵「假尼姑」還被問：陪睡嗎

詐領「安心旅遊補助」33萬　旅遊集團總監認了造假行程出5團

藏帆布下、管線夾層！高雄20非法移工躲貓貓　雇主和仲介全抓了

新北「河堤秘境+1」！水簾式瀑布超仙、微笑無人車站半日遊

免再當疫苗棄嬰！美5歲以下嬰幼兒疫苗開打　CDC：曾確診仍需接種

皮包骨3兄弟太可憐「捐款逾620萬」　視障老三獲救5天胖了1Kg

前球后小威廉絲復出首勝！　今晚8強賽對決詹皓晴組合

黃珊珊、蔣萬安隔空交火！黃子哲嗆「行政不中立」：快「珊珊來辭」

對抗BA.4與BA.5！　慈濟感染科醫師：快篩T線15分鐘內現形才準

脖子被鐵絲纏傷見人就哈氣　領養回家變「溫柔小貓咪」伸手擊掌

快訊／盧峻翔升等PLG一樣狂　勇奪聯盟年度最佳第六人

近30年來首次！　美參院跨黨派議員「推動重大槍枝立法」

蔡詩萍／王浩宇為鄭寶清抱不平　政治真的可以有溫度！

社會熱門新聞

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

酒駕熱褲妹男友道歉　網曝炫富1點很假

快訊／恩恩爸回應了　點名2局長應下台負責

快訊／警界爆集體貪汙！14人聲押、12人交保

6歲兒發「嗯嗯聲」學性愛姿勢　爸媽問出原因傻眼

即／熱褲妹開跑車撞死工人　 法院裁定羈押

快訊／台中民宅大火「母女跳2樓」逃生　爸爸、外傭無呼吸心跳

護理師夫慘遭酒駕撞死　她泣：腹中孩見不到父親

警政署長陳家欽驚傳提前退休　傳有政治力介入

鋪地工親睹同事遭撞飛　熱褲妹狠倒車二度輾壓他

台中民宅大火　老議長之子、看護喪生

更多熱門

相關新聞

陳家欽突申請提前退休　蘇貞昌：任何人事變動都會向外界報告

陳家欽突申請提前退休　蘇貞昌：任何人事變動都會向外界報告

警政署長陳家欽22日一早傳出已申請退休，內政部也證實已收報陳的退休申請，將依規定處理。外傳陳家欽請辭原因與人事布局不順利、政治力介入有關；對此，行政院長蘇貞昌未多談，僅表示，「任何人事有變動，都會向外界做報告」。

警政署長陳家欽驚傳提前退休　傳有政治力介入

警政署長陳家欽驚傳提前退休　傳有政治力介入

時代的眼淚！　IE退場英文怎麼說？

時代的眼淚！　IE退場英文怎麼說？

桃市警新卸任局長交接　鄭文燦期許打造安全城市

桃市警新卸任局長交接　鄭文燦期許打造安全城市

酒駕男警車上暴斃　竟是退休消防員

酒駕男警車上暴斃　竟是退休消防員

關鍵字：

警政署長陳家欽黃明昭高雄市警局長退休

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

前NBA拓荒者新秀　年僅25歲驟逝

跑遍全台醫院　賈永婕「喉嚨越來越痛」急快篩：完蛋！

酒駕熱褲妹男友道歉　網曝炫富1點很假

阿滴代言「工業區房地產」惹議！　疑規避法律遭網酸

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面