警政署長陳家欽提前退休30日生效　接任人選呼聲最高是這3人

▲警政署署長陳家欽證實將在6月30日提前退休。（圖／記者林悅翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署長陳家欽22日驚傳將提前退休，引發全國警界譁然，今天內政部次長陳宗彥也證實接到陳家欽的申請退休報告，並表示陳家欽是在20日遞交退休申請，目前該案已在銓敘部審核，預計在6月30日就會生效，外界關心陳家欽突然申請退休，應與綠營高層著眼布局2022年地方大選選戰有關。

對此消息，警政署22日上午也證實，警政署表示：有關陳家欽署長申請退休一事，警政署聲明：「基於警察世代交替及經驗傳承，署長確有退休規劃，並考量距離年底大選將屆，為讓府院提前佈局，所以提前提出退休報告，並強調絕非是因為人事鬥爭、政治介入等問題，均為子虛烏有。」陳家欽藉此說明，駁斥遭政治力介入撤換。

▲中央警察大學新任校長陳檡文。（圖／記者郭世賢翻攝）

警界盛傳，未來警政署長最有希望接任人選，以台北市警局長楊源明、高雄市警局長黃明昭、以及警大校長陳檡文3人較有可能，但因陳檡文與陳家欽均為警大45期同學、雖然較陳家欽年輕，陳檡文若接任署長，任期最多也僅比陳家欽多半年、楊源明為警大47期、黃明昭為51期，若綠營考量全國警察領導工作及配合地方選務維安勤務規劃，當屬後兩者較有可能出現。

▲台北市警局局長楊源明。（圖／記者張君豪翻攝）

其中高雄市警局長黃明昭更曾在行政院長蘇貞昌任職台北縣長時擔任台北縣刑大大隊長、歷任台北市刑大、基隆市警局長、刑事局副局長、警政署警政委員期間與綠營互動良好，甚至一度被綠營高層規畫要接任新北市警局長重要職務。

▲高雄市警察局長黃明昭。（圖／記者許宥孺攝）

後來在升任高雄市警局長期間，因認真投入防疫、治安交通工作，深獲高雄市長陳其邁肯定，加上疫情持續蔓延、以及今年底全國地方大選，及未來2024年總統大選等全國重要選務工作上，綠營勢必在防疫、選務查賄制暴等重要警政工作上選擇可信賴的警政署長，警界內部普遍預期高雄市警局長黃明昭出線機會較高。

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