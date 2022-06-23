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協助認識自我　臺南市勞工局辦理青少年職涯規劃研習營

▲臺南市政府勞工局職訓就服中心過去舉辦青少年職涯規劃研習營，成效佳，頗受好評。（職訓就服中心提供）

▲臺南市政府勞工局職訓就服中心過去舉辦青少年職涯規劃研習營，成效佳，頗受好評。（職訓就服中心提供）

記者林悅／台南報導

臺南市政府勞工局為協助青少年了解自我工作職能優勢、釐清職涯方向及提升未來就業競爭力，將於2022年7月6-8日及19-21日在關子嶺勞工育樂中心辦理三天兩夜「Young職涯亮未來」青少年職涯規劃研習營活動2場次。

此次活動預計招收80名，鼓勵18歲~29歲設籍臺南市青少年或臺南市轄內之大專校院學生踴躍報名，活動內容豐富，全程免費額滿截止。活動相關訊息https://reurl.cc/6Zxz9k；報名網址https://www.surveycake.com/s/ve88y或洽詢電話（06）3125881*19林小姐。

▲臺南市政府勞工局職訓就服中心過去舉辦青少年職涯規劃研習營，成效佳，頗受好評。（職訓就服中心提供）

臺南市政府勞工局職訓就服中心服務項目：1、就業服務:受理求職求才服務、徵才活動、促進就業講座、深度就業諮詢、暑期工讀計畫及市府約聘（僱、用）、臨時人員甄試。2、職業訓練：失業者職業訓練班、勞工職能提升訓練及照顧服務員職業訓練。更多工作機會洽詢：台灣就業通（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）、台灣就業通客服中心專線（0800777888）、臺南市政府勞工局職訓就服中心網站（ https://job.tainan.gov.tw/）或至 7-11 ibon下載最新職缺或手機下載台南工作好找APP。

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