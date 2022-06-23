屏東汽機車擦撞　轎車再衝電桿起火燒成廢鐵！駕駛新冠確診

▲鹽埔鄉大山路車禍 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉大山路段21日發生一台自小客車與機車擦撞車禍，自小客車再衝撞路旁電線桿起火燃燒，警消獲報前往救援，將火勢撲滅，發現駕駛新冠確診，緊急送醫治療，而車輛已燒成廢鐵，兩人酒測值均為0。

里港警方於6月21日早上接獲消防局通報，指屏東縣鹽埔鄉大山路段一家療養院招牌前發生車禍，立即派員前往處理。

發現46歲的楊姓男子駕駛自小客車行經該路段由東直行欲超車時，不慎與59歲的陳姓男子騎乘無懸掛號車牌的機車發生碰撞，兩車擦撞後，楊男駕駛自小客車還衝下路旁電線桿後起火燃燒。

鹽埔消防分隊於6月21日10時許，接獲派遣轄內大山街路段發生車禍，車輛起火燃燒，人員傷亡狀況不明，分隊立即出動消防、救護車由分隊長帶隊前往救援，並同步派遣鄰近單位支援，另通報警方協同處理。

救援人員到場發現小客車已全面燃燒，經救護人員現場初步檢傷及TOCC詢問後；機車騎士受傷意識不清，小客車駕駛自述為新冠確診者。

救護人員為機車騎士進行急救處置，搶救人員佈署水線實施滅火，並回報119現場有新冠確診患者受傷需要送醫。在指揮官任務分派得宜，出勤人員積極搶救下，迅速將機車傷者送醫，火勢也快速撲滅，支援防疫專責救護車後送傷者後，順利圓滿完成任務。

警消人員說，大山街路段道路筆直，駕駛人稍有不慎容易造成車速過快，遇有突發狀況會有反應不及情形，呼籲用路人放慢車速行駛，轉彎車應禮讓直行車，大家多一分注意，可多一分平安。