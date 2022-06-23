李秉穎：5歲以下新冠疫苗「可跟其他疫苗同時打」　未來恐要再打3劑

▲兒童莫德納疫苗日前已通過6個月至5歲施打的EUA，但施打時程仍有待專家會議討論。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

食藥署日前已通過6個月至5歲的兒童莫德納疫苗的緊急使用授權(EUA)，指揮中心表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)將開會討論，有望在7月中下旬開打。也因小朋友出生後會有多種疫苗需要接種，ACIP召集人李秉穎說，目前緊急授權是可跟其他疫苗同時接種在不同部位。

食藥署日前宣布，通過6個月至5歲幼兒接種莫德納EUA，接種2劑、間隔28天，但接種時程仍有待專家會議討論。而李秉穎今早接受資深媒體人周玉蔻專訪時，被問到5歲以下兒童施打疫苗是否有需要特別留意的？他說明，目前疫苗在6個月至5歲的臨床試驗看起來，不良反應都比成人低，但罕見副作用在臨床試驗較難看出來。

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總的來說，莫德納及BNT的兒童疫苗在兒童身上「比起成人是有效、安全的。」李秉穎也表示，至於心肌炎在5至11歲孩童好像也只有零星個案報告。

不過，孩子出生後有許多疫苗要施打，若再加上新冠疫苗是否有間隔期需要考量？李秉穎指出，過去新冠疫苗在成人有進行「同時施打流感疫苗」的試驗，看起來沒什麼問題。他說，兒童疫苗太複雜，不太可能一個一個試驗再規定哪些時間接種。

李秉穎提到，加上疫情緊急，也不想讓孩子們因為間隔時間，延遲了產生保護的時間，因此目前緊急授權是「可以與其他疫苗同時接種在不同部位。」但後續還要ACIP會議討論。

目前在新冠疫苗追加劑為12歲以上施打，而6歲至11歲孩童準備要接種第2劑，未來要打第三劑的可能性，李秉穎說，「以後再討論」，但他也坦言，「可能要三劑最好」，主要是針對新冠變異株，因為仿單上都是以兩劑，施打第三劑與否是各國自行決定。