陳時中解隔3天「仍快篩2條線」？李秉穎揭2原因：沒變重症已經很萬幸

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前確診，但至22日仍尚未回歸指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

指揮中心指揮官陳時中6月12日快篩陽確診，經過7天的居家照護，6月20日解隔，雖然昨已前往指揮中心辦公，但直到昨（22）日仍因快篩2條線未出席記者會。台大醫院小兒科醫師李秉穎分析，主要是陳時中是「高風險」族群，且年紀大，「沒有變成重症已經很萬幸。」

最早解隔的陳時中21日就已進到指揮中心辦公，但因為22日仍因快篩出現「淡淡的第二條線」，因此暫時不出席記者會。發言人莊人祥也表示，「之後大家看到部長的機率應該越來越高」。李秉穎今（23）早接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪，他分析陳時中情況屬於「高風險」、「年紀大」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周玉蔻追問，因為莊人祥確診時間較晚，也已出席記者會，但陳時中為何仍是快篩兩條線？李秉穎則說，每個人體質、年紀、共病都不一樣，因此有些人需要的恢復期就會較久，「沒有變成重症已經很萬幸。」

不過，李秉穎也解釋，重症與否是「機率問題」，有些人打了3劑疫苗依舊有重症的可能。

有關指揮中心染疫情況，陳時中6/12確診後，6/14社區防疫組薛瑞元組長、醫療應變組王必勝副組長及莊人祥發言人也陸續確診，6/15衛福部次長石崇良也染疫。除了較晚染疫的石崇良尚未結束隔離外，其餘都回歸工作崗位。莊人祥也在記者會透露，薛瑞元次長與王必勝執行長目前身體狀況一切良好，都已恢復上班，石崇良次長則預計今日回歸。