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賴香伶「桃園前進」　批2022市長選舉淪「國、民兩黨主席選戰」

▲賴香伶展開「桃園前進、香伶騎步走」行動。（圖／賴香伶競選團隊提供）

▲賴香伶展開「桃園前進、香伶騎步走」行動。（圖／賴香伶競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，民眾黨提名市長參選人賴香伶21日帶領黨市議員參選人，在桃園火車站展開「桃園前進、香伶騎步走」行動。賴香伶表示，站在舊桃園火車站前，看到旁邊的大樓和正在進行的捷運工程、及前方的G7工地在前年挖到清朝劉銘傳時期的「雙股鐵路」遺跡，我們正處於如何藉由先人歷史遺產，讓桃園舊城區進化為新興都會的關鍵時刻。

▲賴香伶展開「桃園前進、香伶騎步走」行動。（圖／賴香伶競選團隊提供）

賴香伶對於國、民兩黨市長採徵召提出批判，指蔡總統和朱主席只為各自政黨的利益，而這次桃園市長選舉好像是朱立倫和蔡英文兩黨主席的戰爭，但桃園市民需要這樣只為高層利益選的市長嗎？民眾黨在這裡是用最虔誠的心參選，希望這選舉「是市民的選舉，不是為藍綠政黨利益的選舉」，為了落實基層福祉和城市發展的前景，民眾黨會用心傾聽民意，走遍桃園來理解問題在哪裡。

▲賴香伶展開「桃園前進、香伶騎步走」行動。（圖／賴香伶競選團隊提供）

賴香伶並提出施政五大願景，將會在走完桃園後提出施政白皮書，和大家一起共同改變桃園。賴香伶提出五個施政主軸指出，未來如入主桃園市政府，會是一個開放政府的開始，讓市民和公民力量進入改變官僚體制；會是一個清廉效能的政府，採行動市政府的方到各區舉行市政會議，要讓區長與里長接地氣；會是五大族群共榮包容政府，在預算和政策上兼顧；會是城鄉山海兼顧的政府，桃園有山有海但城市發展並不均衡，未來施政上共好均衡不偏廢各方；會是永續低碳綠能的科技城市，這不是用口號就能實現，會導入科學的團隊治理城市。

賴香伶表示，這五大主軸願景，會在啟動的「桃園前進香伶騎步走」，向各方請益調查、作出政策白皮書，大家一起改變桃園，而不是淪於政治派系的城市。包括：民眾黨秘書長謝立功、民眾黨提名市議員參選人黃成峻、張清俊、林昭印、黃國晏、曾妍潔等人陪同賴香伶在桃園火車站展開「桃園前進 香伶騎步走」行動。

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賴香伶桃園前進2022桃園市長選戰

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