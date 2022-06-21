台東+712！居家照護3830人　累計確診個案27712人

▲台東今日新增712確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣21日新增712名確診者，635名民眾戶籍或居住地分在台東、77名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案27712人、居隔者1576人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/20下午16點為止，住院收治人數為66人、加強版集中檢疫所為35人、居家照護現管人數有3830人。

台東縣衛生局表示，今日1養護機構、1兒少安置機構監測期滿結案，統計縣內尚有7養護、6監所、2身障群聚事件監控中，今日共新增61例確診個案。養護機構部分，新增4人確診(3住民、1員工)；監所部分新增新增56人(6員工、50住民)；身障機構新增1住民確診。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診81生、16師，累計共4529生、687師。

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衛生局指出，確診個案有高重症風險因子應主動告知醫師予以評估用藥，才可降低病人轉為重症之風險，其中高重症風險因子為年齡65歲、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(不含高血壓)、孕婦與產後6週內婦女、慢性肺疾及影響免疫能之疾病等，如醫師評估符合新冠抗病毒藥劑使用對象也請務必遵守符藥規定確保藥物療效:(1)每12小時服用一次 ; 應持續服用5天; (2)切勿因為症狀減輕、無症狀或服用藥物不良反應擅自停藥;(3)切勿為了彌補漏服的藥物而服用2倍劑量-Paxlovid，漏服藥的8小時內可儘快補服; Molnupiravir，漏服藥的10小時內可儘快補服。若已超過上述時間，則按照常規服用下一劑即可;(4) 如服藥出現輕微副作用症狀，無需太過緊張，若服用後發生嚴重不適情況，應立即停藥並儘速就醫。

考量國內正處於Omicron變異株社區流行期間，為提升醫療工作者對於COVID-19之免疫保護力，建議「COVID-19疫苗公費接種對象-第一類醫事人員(包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員)」可評估自身染疫風險與意願後，接種第2次追加劑。對於經評估自身風險後有意願接種者，與第1次追加劑間隔5個月(即150天)後，接種第2次追加劑。