7／1就職倒數　李家超：未來5年是香港由治及興的重要階段





▲李家超當選香港特別行政區第六任行政長官。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院第七次全體會議決定任命李家超為香港特別行政區第六任行政長官，於2022年7月1日就職。李家超日前在香港接受《央視》採訪，就未來施政重點、維護國家安全以及更好融入國家發展大局等，進行詳細闡述。他表示，未來5年是香港由治及興的重要階段，所以重點會是發展經濟、改善民生。

在施政方面，他進一步表示，未來5年是香港由治及興的重要階段，所以重點會是發展經濟、改善民生。把社會整體的利益在發展裡面分享，每一個人都可以享受到關愛共融、多元發展的關鍵五年。也要居安思危，以充分的準備確保在國家主權、安全和發展利益方面受到充分保障，「總體來講，我們要把風險管好，管好之後，全面發展經濟，去解決民生、社會一直以來累積的問題。」

對於住房問題，李家超說，會全面提速、提效和提量，增加供應量，壓縮土地開發、房屋供應方面的程序，縮短整體供應時間。關於就業，李家超表示，會開展教育和培訓課程，讓年輕人提升競爭力，鼓勵年輕人放寬視野，擴大就業範圍，尤其是抓住粵港澳大灣區建設帶來的機遇。

回顧「一國兩制」在香港的實踐，李家超認為，過去25年，「一國兩制」方針在香港得以成功落實。雖然經過一些風風雨雨，但香港在經歷每一次挑戰後都變得更有韌性和動力。李家超指出，香港要充分發揮「一國兩制」優勢，提升國際競爭力，更好、更快融入國家發展大局。

李家超強調，在國家發展大局裡面，（香港）不但是參與者，也是受惠者。在「十四五」規劃裡面已經給了香港很好的定位，「特區政府把它做好做大、發揮出來，我覺得是最直接，而且最有效果融入國家發展大局裡面的方向。跟國家發展聯繫，（香港的）機遇是無限的。」

綜合星島日報、香港電台、香港經濟日報等港媒19日報導，李家超與候任官員於當天下午在政府總部見媒體。李家超強調，本屆政府班子是支多元、團結、忠誠及執行力強的團隊，與自己有共同施政理念，以結果為目標解決問題。候任政務司長陳國基表示，會竭盡所能，協助候任行政長官，盡快落實「一國兩制」，凝聚各方力量，統籌各個政策局，制定和落實各項有利於香港民生的各方面政策。